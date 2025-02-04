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В Польше отказались принимать новых мигрантов - РИА Новости, 04.02.2025
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12:48 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/polsha-1997283982.html
В Польше отказались принимать новых мигрантов
В Польше отказались принимать новых мигрантов - РИА Новости, 04.02.2025
В Польше отказались принимать новых мигрантов
Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:48:00+03:00
2025-02-04T12:48:00+03:00
в мире
польша
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ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. "Наша позиция однозначна. Мы противники миграционного пакта. Мы не будем принимать беженцев, не будет релокации - мы говорим это четко", - сказал Семоняк в эфире радиостанции RadioZet. Он отметил, что штрафы за отказ принимать мигрантов Польша тоже оплачивать не будет. "Мы не согласимся на перемещение в Польшу ни одного иммигранта и на уплату штрафов за то, что мы их не примем", - заявил министр. Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.
https://ria.ru/20241012/migranty-1977730412.html
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в мире, польша, томаш семоняк, евросоюз
В мире, Польша, Томаш Семоняк, Евросоюз
В Польше отказались принимать новых мигрантов

Глава МВД Семоняк: Польша не будет принимать мигрантов и оплачивать штрафы ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.
"Наша позиция однозначна. Мы противники миграционного пакта. Мы не будем принимать беженцев, не будет релокации - мы говорим это четко", - сказал Семоняк в эфире радиостанции RadioZet.
Он отметил, что штрафы за отказ принимать мигрантов Польша тоже оплачивать не будет. "Мы не согласимся на перемещение в Польшу ни одного иммигранта и на уплату штрафов за то, что мы их не примем", - заявил министр.
Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.
Варшава - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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