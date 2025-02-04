https://ria.ru/20250204/polsha-1997283982.html

В Польше отказались принимать новых мигрантов

В Польше отказались принимать новых мигрантов - РИА Новости, 04.02.2025

В Польше отказались принимать новых мигрантов

Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:48:00+03:00

2025-02-04T12:48:00+03:00

2025-02-04T12:48:00+03:00

в мире

польша

томаш семоняк

евросоюз

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ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. "Наша позиция однозначна. Мы противники миграционного пакта. Мы не будем принимать беженцев, не будет релокации - мы говорим это четко", - сказал Семоняк в эфире радиостанции RadioZet. Он отметил, что штрафы за отказ принимать мигрантов Польша тоже оплачивать не будет. "Мы не согласимся на перемещение в Польшу ни одного иммигранта и на уплату штрафов за то, что мы их не примем", - заявил министр. Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.

https://ria.ru/20241012/migranty-1977730412.html

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в мире, польша, томаш семоняк, евросоюз