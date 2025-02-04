https://ria.ru/20250204/polsha-1997283982.html
В Польше отказались принимать новых мигрантов
В Польше отказались принимать новых мигрантов - РИА Новости, 04.02.2025
В Польше отказались принимать новых мигрантов
Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:48:00+03:00
2025-02-04T12:48:00+03:00
2025-02-04T12:48:00+03:00
в мире
польша
томаш семоняк
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151731/10/1517311004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff99448565f012ed0dfddd4df6370606.jpg
ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. "Наша позиция однозначна. Мы противники миграционного пакта. Мы не будем принимать беженцев, не будет релокации - мы говорим это четко", - сказал Семоняк в эфире радиостанции RadioZet. Он отметил, что штрафы за отказ принимать мигрантов Польша тоже оплачивать не будет. "Мы не согласимся на перемещение в Польшу ни одного иммигранта и на уплату штрафов за то, что мы их не примем", - заявил министр. Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.
https://ria.ru/20241012/migranty-1977730412.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151731/10/1517311004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6a9a314b8e55748228b3d915ab2a2bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, томаш семоняк, евросоюз
В мире, Польша, Томаш Семоняк, Евросоюз
В Польше отказались принимать новых мигрантов
Глава МВД Семоняк: Польша не будет принимать мигрантов и оплачивать штрафы ЕС