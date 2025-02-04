https://ria.ru/20250204/polsha-1997213906.html

Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости

Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости - РИА Новости, 04.02.2025

Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости

Польские власти претендуют еще на несколько объектов российской недвижимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:05:00+03:00

2025-02-04T03:05:00+03:00

2025-02-04T05:49:00+03:00

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ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Польские власти претендуют еще на несколько объектов российской недвижимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев."Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно", — сказал он.В феврале 2022 года Окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгпредства России в Польше по подозрению в использовании денежных средств для финансирования терроризма. Потом власти республики заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Затем они сообщили об изъятии у посольства базы отдыха в районе Скубянки под Варшавой.В конце апреля 2023 года столичные власти при поддержке полиции ворвались в школу при российской дипмиссии, сломав дверь. Сотрудникам учебного заведения пришлось покинуть здание по требованию польской стороны.

https://ria.ru/20250120/posolstvo-1994608855.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775974743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сергей андреев, россия, варшава