Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости
Посол РФ Андреев заявил о претензиях Польши на объекты российской недвижимости
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Польские власти претендуют еще на несколько объектов российской недвижимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
"Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно", — сказал он.
В феврале 2022 года Окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгпредства России в Польше по подозрению в использовании денежных средств для финансирования терроризма. Потом власти республики заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Затем они сообщили об изъятии у посольства базы отдыха в районе Скубянки под Варшавой.
В конце апреля 2023 года столичные власти при поддержке полиции ворвались в школу при российской дипмиссии, сломав дверь. Сотрудникам учебного заведения пришлось покинуть здание по требованию польской стороны.
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