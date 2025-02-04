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Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости - РИА Новости, 04.02.2025
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03:05 04.02.2025 (обновлено: 05:49 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/polsha-1997213906.html
Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости
Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости - РИА Новости, 04.02.2025
Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости
Польские власти претендуют еще на несколько объектов российской недвижимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:05:00+03:00
2025-02-04T05:49:00+03:00
в мире
польша
сергей андреев
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ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Польские власти претендуют еще на несколько объектов российской недвижимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев."Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно", — сказал он.В феврале 2022 года Окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгпредства России в Польше по подозрению в использовании денежных средств для финансирования терроризма. Потом власти республики заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Затем они сообщили об изъятии у посольства базы отдыха в районе Скубянки под Варшавой.В конце апреля 2023 года столичные власти при поддержке полиции ворвались в школу при российской дипмиссии, сломав дверь. Сотрудникам учебного заведения пришлось покинуть здание по требованию польской стороны.
https://ria.ru/20250120/posolstvo-1994608855.html
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в мире, польша, сергей андреев, россия, варшава
В мире, Польша, Сергей Андреев, Россия, Варшава
Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости

Посол РФ Андреев заявил о претензиях Польши на объекты российской недвижимости

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Польские власти претендуют еще на несколько объектов российской недвижимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
"Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно", — сказал он.
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В конце апреля 2023 года столичные власти при поддержке полиции ворвались в школу при российской дипмиссии, сломав дверь. Сотрудникам учебного заведения пришлось покинуть здание по требованию польской стороны.
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В миреПольшаСергей АндреевРоссияВаршава
 
 
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