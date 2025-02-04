https://ria.ru/20250204/polet-1997354423.html

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 04.02.2025

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:11:00+03:00

2025-02-04T17:11:00+03:00

2025-02-04T17:19:00+03:00

норвежское море

россия

воздушно-космические силы россии

ту-95мс

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

баренцево море

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении.В военном ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20241112/tu-22m3--1983365060.html

норвежское море

россия

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей Российские ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны. 2025-02-04T17:11 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

норвежское море, россия, воздушно-космические силы россии, ту-95мс, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), баренцево море