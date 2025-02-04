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Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 04.02.2025
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:11:00+03:00
2025-02-04T17:11:00+03:00
2025-02-04T17:19:00+03:00
норвежское море
россия
воздушно-космические силы россии
ту-95мс
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
баренцево море
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении.В военном ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20241112/tu-22m3--1983365060.html
норвежское море
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7 495 645-6601
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Полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Российские ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны.
2025-02-04T17:11
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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норвежское море, россия, воздушно-космические силы россии, ту-95мс, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), баренцево море
Норвежское море, Россия, Воздушно-космические силы России, Ту-95МС, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Баренцево море
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями