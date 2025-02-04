Поезд сбил стадо антилоп в Забайкалье
Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье
© Кадр видео из соцсетейПоезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье
© Кадр видео из соцсетей
Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье
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ЧИТА, 4 фев – РИА Новости. Поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов в Забайкальском крае, проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как поезд наехал на стадо дзеренов и не стал останавливаться.
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"Забайкальская железная дорога проводит служебное расследование в связи со случаем наезда поезда на стадо антилоп-дзеренов. В ходе расследования будет дана оценка действиям локомотивной бригады… Нам крайне важно своевременно выявлять факты причинения вреда окружающей среде и принимать соответствующие неотложные меры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что организован дополнительный инструктаж локомотивных бригад о необходимости проявлять особую бдительность на случай появления диких животных вблизи железнодорожных путей.
Забайкальская железная дорога пообещала обратиться с инициативой в Даурский заповедник и министерство природных ресурсов Забайкальского края об оперативном обмене информацией о маршрутах миграции дзеренов на плохо просматриваемых участках, где пути прижимаются к отрогам Нерчинского хребта и хребта Кукульбей. Это позволит выработать меры по предупреждению столкновений составов с дикими животными.