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Поезд сбил стадо антилоп в Забайкалье - РИА Новости, 04.02.2025
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15:55 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/poezd-1997335322.html
Поезд сбил стадо антилоп в Забайкалье
Поезд сбил стадо антилоп в Забайкалье - РИА Новости, 04.02.2025
Поезд сбил стадо антилоп в Забайкалье
Поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов в Забайкальском крае, проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:55:00+03:00
2025-02-04T15:55:00+03:00
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ЧИТА, 4 фев – РИА Новости. Поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов в Забайкальском крае, проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как поезд наехал на стадо дзеренов и не стал останавливаться. "Забайкальская железная дорога проводит служебное расследование в связи со случаем наезда поезда на стадо антилоп-дзеренов. В ходе расследования будет дана оценка действиям локомотивной бригады… Нам крайне важно своевременно выявлять факты причинения вреда окружающей среде и принимать соответствующие неотложные меры", - говорится в сообщении. Уточняется, что организован дополнительный инструктаж локомотивных бригад о необходимости проявлять особую бдительность на случай появления диких животных вблизи железнодорожных путей. Забайкальская железная дорога пообещала обратиться с инициативой в Даурский заповедник и министерство природных ресурсов Забайкальского края об оперативном обмене информацией о маршрутах миграции дзеренов на плохо просматриваемых участках, где пути прижимаются к отрогам Нерчинского хребта и хребта Кукульбей. Это позволит выработать меры по предупреждению столкновений составов с дикими животными.
https://ria.ru/20250121/svetlogorsk-1994790078.html
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происшествия, забайкальский край, забайкальская железная дорога , россия, красная книга
Происшествия, Забайкальский край, Забайкальская железная дорога , Россия, Красная книга
Поезд сбил стадо антилоп в Забайкалье

Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье

© Кадр видео из соцсетейПоезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье
Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье
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ЧИТА, 4 фев – РИА Новости. Поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов в Забайкальском крае, проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как поезд наехал на стадо дзеренов и не стал останавливаться.
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"Забайкальская железная дорога проводит служебное расследование в связи со случаем наезда поезда на стадо антилоп-дзеренов. В ходе расследования будет дана оценка действиям локомотивной бригады… Нам крайне важно своевременно выявлять факты причинения вреда окружающей среде и принимать соответствующие неотложные меры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что организован дополнительный инструктаж локомотивных бригад о необходимости проявлять особую бдительность на случай появления диких животных вблизи железнодорожных путей.
Забайкальская железная дорога пообещала обратиться с инициативой в Даурский заповедник и министерство природных ресурсов Забайкальского края об оперативном обмене информацией о маршрутах миграции дзеренов на плохо просматриваемых участках, где пути прижимаются к отрогам Нерчинского хребта и хребта Кукульбей. Это позволит выработать меры по предупреждению столкновений составов с дикими животными.
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