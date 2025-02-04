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Во многих российских поездах появился душ - РИА Новости, 04.02.2025
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03:35 04.02.2025 (обновлено: 05:02 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/poezd-1997215604.html
Во многих российских поездах появился душ
Во многих российских поездах появился душ - РИА Новости, 04.02.2025
Во многих российских поездах появился душ
Душ и фены появились во многих российских поездах дальнего следования, а в некоторых туристических составах есть услуги по стирке и глажке, следует из... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:35:00+03:00
2025-02-04T05:02:00+03:00
россия
федеральная пассажирская компания
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Душ и фены появились во многих российских поездах дальнего следования, а в некоторых туристических составах есть услуги по стирке и глажке, следует из комментария "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) для РИА Новости. ФПК осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России. Компания сообщала в отчете за 2023 год, что в ее парке 16,3 тысячи пассажирских вагонов. "Душем оборудовано около 18% парка подвижного состава АО "ФПК". Среди них вагоны различных типов: люкс, СВ, купейные и плацкартные. В поездах, сформированных из вагонов нового модельного ряда, душевыми кабинами оборудован каждый вагон. В них принять водные процедуры можно бесплатно", - сообщили в ФПК. Душ есть и в каждом купе вагонов люкс, также им оснащены некоторые вагоны СВ, и пассажиры могут пользоваться им бесплатно. Кроме того, АО "ФПК" в ряде поездов (около 200) душем оборудован штабной вагон. "В данном случае за его посещение взимается плата. Оплатить услугу, а также приобрести средства для гигиены, одноразовые тапочки и арендовать комплект банных полотенец можно у проводника", - уточнили в компании. Вагоны с душем есть и в туристических поездах компании, а в состав некоторых включается дополнительно специальный вагон-душевая, услуга для пассажиров бесплатная. В ФПК напомнили, что с прошлого года в некоторых туристических поездах есть еще и вагон-спа, где можно погреться в инфракрасной сауне, а также принять душ. Услуга платная. "Услуга по глажке белья в поездах АО "ФПК" не предусмотрена. Исключение составляет вагон-спа. Пассажиры турпоездов, в составе которых он курсирует, могут сдать вещи для стирки и глажки – как в отеле. Данная услуга – платная", - пояснили в компании. Есть в некоторых поездах даже фен. "Фен имеется в вагонах Люкс и в туристических поездах АО "ФПК". Им можно воспользоваться бесплатно. Кроме того, в услугу пользования душем в штабном вагоне включено пользование электрическим феном", - уточнили в ФПК.
https://ria.ru/20250101/rzhd-1992205012.html
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россия, федеральная пассажирская компания, общество
Россия, Федеральная пассажирская компания, Общество
Во многих российских поездах появился душ

ФПК: в российских поездах дальнего следования появились душ и фены

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезентация двухэтажного скоростного поезда "Аврора" на Ленинградском вокзале Москвы
Презентация двухэтажного скоростного поезда Аврора на Ленинградском вокзале Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Презентация двухэтажного скоростного поезда "Аврора" на Ленинградском вокзале Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Душ и фены появились во многих российских поездах дальнего следования, а в некоторых туристических составах есть услуги по стирке и глажке, следует из комментария "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) для РИА Новости.
ФПК осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России. Компания сообщала в отчете за 2023 год, что в ее парке 16,3 тысячи пассажирских вагонов.
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"Душем оборудовано около 18% парка подвижного состава АО "ФПК". Среди них вагоны различных типов: люкс, СВ, купейные и плацкартные. В поездах, сформированных из вагонов нового модельного ряда, душевыми кабинами оборудован каждый вагон. В них принять водные процедуры можно бесплатно", - сообщили в ФПК.
Душ есть и в каждом купе вагонов люкс, также им оснащены некоторые вагоны СВ, и пассажиры могут пользоваться им бесплатно.
Кроме того, АО "ФПК" в ряде поездов (около 200) душем оборудован штабной вагон. "В данном случае за его посещение взимается плата. Оплатить услугу, а также приобрести средства для гигиены, одноразовые тапочки и арендовать комплект банных полотенец можно у проводника", - уточнили в компании.
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Вагоны с душем есть и в туристических поездах компании, а в состав некоторых включается дополнительно специальный вагон-душевая, услуга для пассажиров бесплатная.
В ФПК напомнили, что с прошлого года в некоторых туристических поездах есть еще и вагон-спа, где можно погреться в инфракрасной сауне, а также принять душ. Услуга платная.
"Услуга по глажке белья в поездах АО "ФПК" не предусмотрена. Исключение составляет вагон-спа. Пассажиры турпоездов, в составе которых он курсирует, могут сдать вещи для стирки и глажки – как в отеле. Данная услуга – платная", - пояснили в компании.
Есть в некоторых поездах даже фен.
"Фен имеется в вагонах Люкс и в туристических поездах АО "ФПК". Им можно воспользоваться бесплатно. Кроме того, в услугу пользования душем в штабном вагоне включено пользование электрическим феном", - уточнили в ФПК.
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