https://ria.ru/20250204/poezd-1997215604.html

Во многих российских поездах появился душ

Во многих российских поездах появился душ - РИА Новости, 04.02.2025

Во многих российских поездах появился душ

Душ и фены появились во многих российских поездах дальнего следования, а в некоторых туристических составах есть услуги по стирке и глажке, следует из... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:35:00+03:00

2025-02-04T03:35:00+03:00

2025-02-04T05:02:00+03:00

россия

федеральная пассажирская компания

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Душ и фены появились во многих российских поездах дальнего следования, а в некоторых туристических составах есть услуги по стирке и глажке, следует из комментария "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) для РИА Новости. ФПК осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России. Компания сообщала в отчете за 2023 год, что в ее парке 16,3 тысячи пассажирских вагонов. "Душем оборудовано около 18% парка подвижного состава АО "ФПК". Среди них вагоны различных типов: люкс, СВ, купейные и плацкартные. В поездах, сформированных из вагонов нового модельного ряда, душевыми кабинами оборудован каждый вагон. В них принять водные процедуры можно бесплатно", - сообщили в ФПК. Душ есть и в каждом купе вагонов люкс, также им оснащены некоторые вагоны СВ, и пассажиры могут пользоваться им бесплатно. Кроме того, АО "ФПК" в ряде поездов (около 200) душем оборудован штабной вагон. "В данном случае за его посещение взимается плата. Оплатить услугу, а также приобрести средства для гигиены, одноразовые тапочки и арендовать комплект банных полотенец можно у проводника", - уточнили в компании. Вагоны с душем есть и в туристических поездах компании, а в состав некоторых включается дополнительно специальный вагон-душевая, услуга для пассажиров бесплатная. В ФПК напомнили, что с прошлого года в некоторых туристических поездах есть еще и вагон-спа, где можно погреться в инфракрасной сауне, а также принять душ. Услуга платная. "Услуга по глажке белья в поездах АО "ФПК" не предусмотрена. Исключение составляет вагон-спа. Пассажиры турпоездов, в составе которых он курсирует, могут сдать вещи для стирки и глажки – как в отеле. Данная услуга – платная", - пояснили в компании. Есть в некоторых поездах даже фен. "Фен имеется в вагонах Люкс и в туристических поездах АО "ФПК". Им можно воспользоваться бесплатно. Кроме того, в услугу пользования душем в штабном вагоне включено пользование электрическим феном", - уточнили в ФПК.

https://ria.ru/20250101/rzhd-1992205012.html

https://ria.ru/20240821/poezd-1967452705.html

https://ria.ru/20241203/rzhd-1987092833.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная пассажирская компания, общество