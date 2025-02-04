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Подполье сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 04.02.2025 (обновлено: 15:39 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/podpole-1997318109.html
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.02.2025
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области
Российские военные ударили по местам расположения боевиков ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:42:00+03:00
2025-02-04T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Российские военные ударили по местам расположения боевиков ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В Харьковской области прилетало в населенные пункты Муравское, Березовка, Купянск, Благодатовка. Вблизи с поселком Муравское на севере Харьковской области есть небольшой лес, в котором боевики расположили артиллерию. Место хорошее, тихое, а рядом проходит железная дорога, по которой шла поставка снарядов и обеспечения. Эту идиллию разрушил наш ФАБ, упавший и взорвавшийся в лесу. &lt;...&gt; Похожий прилет был вблизи села Березовка, в том же Золочевском районе", — заявил он.По словам Лебедева, в районе Муравского была слышна вторичная детонация, в соседнем поселке Золочев появились скорые, а "мутные пассажиры в тонированном бусике без номеров носятся туда-сюда". Кроме того, координатор сопротивления отметил, что в Купянске идет "очень плотная работа", ударами были поражены заранее отслеженные военные ВСУ, перемещавшиеся на автомобилях полиции и скорой помощи. &quot;Затем уже с того места, куда они все ехали, очень быстро мчался автомобиль с боевиками. Безуспешно. Всей этой суетой рогули привлекли внимание, и наши решили на всякий случай скинуть ФАБ в район молочно-консервного комбината, куда они все так старались попасть. Говорят, результативно, и вся суета была связана с тем, что на объекте находился кто-то непростой&quot;, — добавил он.Лебедев также сообщил, что в селе Благодатовка удар из ствольной артиллерии нанесли по дому, в котором разместились украинские военные, организовав на месте склад "под военно-житейские нужды".
https://ria.ru/20250204/ganchev-1997248502.html
https://ria.ru/20250204/vs-1997221578.html
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украина, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области

Лебедев сообщил об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Российские военные ударили по местам расположения боевиков ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
Харьковской области прилетало в населенные пункты Муравское, Березовка, Купянск, Благодатовка. Вблизи с поселком Муравское на севере Харьковской области есть небольшой лес, в котором боевики расположили артиллерию. Место хорошее, тихое, а рядом проходит железная дорога, по которой шла поставка снарядов и обеспечения. Эту идиллию разрушил наш ФАБ, упавший и взорвавшийся в лесу. <...> Похожий прилет был вблизи села Березовка, в том же Золочевском районе", — заявил он.
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По словам Лебедева, в районе Муравского была слышна вторичная детонация, в соседнем поселке Золочев появились скорые, а "мутные пассажиры в тонированном бусике без номеров носятся туда-сюда".
Кроме того, координатор сопротивления отметил, что в Купянске идет "очень плотная работа", ударами были поражены заранее отслеженные военные ВСУ, перемещавшиеся на автомобилях полиции и скорой помощи.
«

"Затем уже с того места, куда они все ехали, очень быстро мчался автомобиль с боевиками. Безуспешно. Всей этой суетой рогули привлекли внимание, и наши решили на всякий случай скинуть ФАБ в район молочно-консервного комбината, куда они все так старались попасть. Говорят, результативно, и вся суета была связана с тем, что на объекте находился кто-то непростой", — добавил он.

Лебедев также сообщил, что в селе Благодатовка удар из ствольной артиллерии нанесли по дому, в котором разместились украинские военные, организовав на месте склад "под военно-житейские нужды".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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