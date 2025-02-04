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Подполье сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.02.2025
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области
Российские военные ударили по местам расположения боевиков ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:42:00+03:00
2025-02-04T14:42:00+03:00
2025-02-04T15:39:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Российские военные ударили по местам расположения боевиков ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В Харьковской области прилетало в населенные пункты Муравское, Березовка, Купянск, Благодатовка. Вблизи с поселком Муравское на севере Харьковской области есть небольшой лес, в котором боевики расположили артиллерию. Место хорошее, тихое, а рядом проходит железная дорога, по которой шла поставка снарядов и обеспечения. Эту идиллию разрушил наш ФАБ, упавший и взорвавшийся в лесу. <...> Похожий прилет был вблизи села Березовка, в том же Золочевском районе", — заявил он.По словам Лебедева, в районе Муравского была слышна вторичная детонация, в соседнем поселке Золочев появились скорые, а "мутные пассажиры в тонированном бусике без номеров носятся туда-сюда". Кроме того, координатор сопротивления отметил, что в Купянске идет "очень плотная работа", ударами были поражены заранее отслеженные военные ВСУ, перемещавшиеся на автомобилях полиции и скорой помощи. "Затем уже с того места, куда они все ехали, очень быстро мчался автомобиль с боевиками. Безуспешно. Всей этой суетой рогули привлекли внимание, и наши решили на всякий случай скинуть ФАБ в район молочно-консервного комбината, куда они все так старались попасть. Говорят, результативно, и вся суета была связана с тем, что на объекте находился кто-то непростой", — добавил он.Лебедев также сообщил, что в селе Благодатовка удар из ствольной артиллерии нанесли по дому, в котором разместились украинские военные, организовав на месте склад "под военно-житейские нужды".
https://ria.ru/20250204/ganchev-1997248502.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области
Лебедев сообщил об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области