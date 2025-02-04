https://ria.ru/20250204/poddelka-1997200301.html

Финансист объяснила, как распознать поддельные уведомления о штрафах

Финансист объяснила, как распознать поддельные уведомления о штрафах - РИА Новости, 04.02.2025

Финансист объяснила, как распознать поддельные уведомления о штрафах

Уведомления о необходимости оплатить штраф по СБП, которые граждане могут получить в мессенджерах или по электронной почте, — с большой вероятностью подделка,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T02:12:00+03:00

2025-02-04T02:12:00+03:00

2025-02-04T02:12:00+03:00

технологии

общество

россия

любовь хрустова

система быстрых платежей (сбп)

штрафы

мошенничество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Уведомления о необходимости оплатить штраф по СБП, которые граждане могут получить в мессенджерах или по электронной почте, — с большой вероятностью подделка, рассказала агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт проекта НИФИ Минфина "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова.Такие письма содержат сведения о наличии у человека долга, который нужно оплатить, ссылку или QR-код для внесения платежа, а также законы, якобы обоснующие долг. В случае промедления или уклонения “должнику” грозят кары вплоть до ареста имущества."Под таким давлением даже самый внимательный и рациональный человек может поддаться порыву и предпочесть решить вопрос как можно быстрее. Однако прилагающаяся в письме ссылка будет вести на поддельный сайт, с помощью которого мошенники получат всю необходимую информацию для кражи денег гражданина", — отметила финансист.Она призвала тщательно проверять все подобные сообщения, следить за своими долгами на официальных ресурсах и обращаться в ведомство, потребовавшее денег, по официальным каналам.

https://ria.ru/20250130/virus-1996221967.html

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технологии, общество, россия, любовь хрустова, система быстрых платежей (сбп), штрафы, мошенничество