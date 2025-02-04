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Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве
Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве - РИА Новости, 04.02.2025
Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве
Вопрос присутствия представителей Ирана на высоком уровне на параде Победы в Москве в мае еще рассматривается, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:17:00+03:00
2025-02-04T13:17:00+03:00
2025-02-04T13:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
иран
москва
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казем джалали
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос присутствия представителей Ирана на высоком уровне на параде Победы в Москве в мае еще рассматривается, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Что касается того, будут ли иранские представители принимать участие в параде к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, я как посол и представитель иранского правительства, кончено же, буду там присутствовать. Но чтобы на другом, более высоком уровне присутствовать, этот вопрос пока еще обсуждается", - сказал посол журналистам.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Иран, Москва, Россия, Казем Джалали, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве
Посол Джалали: участие Ирана в параде Победы в Москве еще обсуждается