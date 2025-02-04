https://ria.ru/20250204/pobeda-1997299455.html

Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве

Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве - РИА Новости, 04.02.2025

Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве

Вопрос присутствия представителей Ирана на высоком уровне на параде Победы в Москве в мае еще рассматривается, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:17:00+03:00

2025-02-04T13:17:00+03:00

2025-02-04T13:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

иран

москва

россия

казем джалали

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос присутствия представителей Ирана на высоком уровне на параде Победы в Москве в мае еще рассматривается, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Что касается того, будут ли иранские представители принимать участие в параде к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, я как посол и представитель иранского правительства, кончено же, буду там присутствовать. Но чтобы на другом, более высоком уровне присутствовать, этот вопрос пока еще обсуждается", - сказал посол журналистам.

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