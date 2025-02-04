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Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве - РИА Новости, 04.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:17 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/pobeda-1997299455.html
Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве
Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве - РИА Новости, 04.02.2025
Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве
Вопрос присутствия представителей Ирана на высоком уровне на параде Победы в Москве в мае еще рассматривается, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:17:00+03:00
2025-02-04T13:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
иран
москва
россия
казем джалали
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос присутствия представителей Ирана на высоком уровне на параде Победы в Москве в мае еще рассматривается, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Что касается того, будут ли иранские представители принимать участие в параде к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, я как посол и представитель иранского правительства, кончено же, буду там присутствовать. Но чтобы на другом, более высоком уровне присутствовать, этот вопрос пока еще обсуждается", - сказал посол журналистам.
https://ria.ru/20250204/istoriya-1997222921.html
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иран, москва, россия, казем джалали, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Иран, Москва, Россия, Казем Джалали, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Посол ответил на вопрос об участии Ирана в параде Победы в Москве

Посол Джалали: участие Ирана в параде Победы в Москве еще обсуждается

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКазем Джалали
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Казем Джалали. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос присутствия представителей Ирана на высоком уровне на параде Победы в Москве в мае еще рассматривается, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Что касается того, будут ли иранские представители принимать участие в параде к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, я как посол и представитель иранского правительства, кончено же, буду там присутствовать. Но чтобы на другом, более высоком уровне присутствовать, этот вопрос пока еще обсуждается", - сказал посол журналистам.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИранМоскваРоссияКазем Джалали80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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