https://ria.ru/20250204/plennyy-1997164925.html
Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных
Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных - РИА Новости, 04.02.2025
Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных
Старший фермы в Полтаве принудительно заставлял перечислять ему по 500 гривен с заработной платы якобы на "нужды ВСУ", однако средства использовал в личных... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:30:00+03:00
2025-02-04T07:30:00+03:00
2025-02-04T07:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
украина
вооруженные силы украины
военнопленные
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Старший фермы в Полтаве принудительно заставлял перечислять ему по 500 гривен с заработной платы якобы на "нужды ВСУ", однако средства использовал в личных целях, сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня."На ферме нас было десять человек. С каждой зарплаты старший — Пих Александр Николаевич — принуждал перечислять на нужды ВСУ. Однако выяснилось, что впоследствии на эти деньги он купил себе автомобиль", — рассказал Александр Магиня.В ноябре Александра Магиню из Полтавы притормозили полицейские и сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования). После чего отправили на фронт удерживать позиции под Курахово, где он впоследствии сдался в плен российским войскам.Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993848063.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных
Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных
2025-02-04T07:30
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курахово, украина, вооруженные силы украины, военнопленные
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Украина, Вооруженные силы Украины, военнопленные
Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных
Пленный Магиня: у рабочих на Украине удерживают зарплату на "нужды ВСУ"