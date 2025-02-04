https://ria.ru/20250204/plennyy-1997164925.html

Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных

Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных - РИА Новости, 04.02.2025

Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных

Старший фермы в Полтаве принудительно заставлял перечислять ему по 500 гривен с заработной платы якобы на "нужды ВСУ", однако средства использовал в личных... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T07:30:00+03:00

2025-02-04T07:30:00+03:00

2025-02-04T07:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

украина

вооруженные силы украины

военнопленные

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Старший фермы в Полтаве принудительно заставлял перечислять ему по 500 гривен с заработной платы якобы на "нужды ВСУ", однако средства использовал в личных целях, сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня."На ферме нас было десять человек. С каждой зарплаты старший — Пих Александр Николаевич — принуждал перечислять на нужды ВСУ. Однако выяснилось, что впоследствии на эти деньги он купил себе автомобиль", — рассказал Александр Магиня.В ноябре Александра Магиню из Полтавы притормозили полицейские и сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования). После чего отправили на фронт удерживать позиции под Курахово, где он впоследствии сдался в плен российским войскам.Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250116/plennyy-1993848063.html

курахово

украина

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Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных Пленный рассказал, как на Украине обманывают мобилизованных 2025-02-04T07:30 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

курахово, украина, вооруженные силы украины, военнопленные