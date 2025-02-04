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Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово - РИА Новости, 04.02.2025
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07:00 04.02.2025
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Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово
Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово - РИА Новости, 04.02.2025
Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово
Солдаты ВСУ расстреляли гражданский автомобиль в Курахово, в котором находились мирные жители, сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:00:00+03:00
2025-02-04T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
запорожье
вооруженные силы украины
военнопленные
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Солдаты ВСУ расстреляли гражданский автомобиль в Курахово, в котором находились мирные жители, сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня.&quot;По рации услышал сообщение, что на &quot;Шевроле-Ланос&quot; подъехал мужчина с белым флагом. Старший с позывным Суббота по станции приказал &quot;взять на прицел и наблюдать&quot;. Через некоторое время услышали, что &quot;Ланос&quot; расстреляли вместе со всеми мирными, кто находился в машине&quot;, — рассказал Магиня.Александр Магиня добровольно сдался в плен российским войскам после того, как его с ранением в ногу бросили сослуживцы в Курахово.Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово
Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово
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курахово, запорожье, вооруженные силы украины, военнопленные
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Запорожье, Вооруженные силы Украины, военнопленные
Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово

ВСУ расстреляли машину с белым флагом в Курахово

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Солдаты ВСУ расстреляли гражданский автомобиль в Курахово, в котором находились мирные жители, сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня.
«

"По рации услышал сообщение, что на "Шевроле-Ланос" подъехал мужчина с белым флагом. Старший с позывным Суббота по станции приказал "взять на прицел и наблюдать". Через некоторое время услышали, что "Ланос" расстреляли вместе со всеми мирными, кто находился в машине", — рассказал Магиня.

Александр Магиня добровольно сдался в плен российским войскам после того, как его с ранением в ногу бросили сослуживцы в Курахово.
Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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