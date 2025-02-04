https://ria.ru/20250204/plennyy-1997164476.html

Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово

Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово - РИА Новости, 04.02.2025

Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово

Солдаты ВСУ расстреляли гражданский автомобиль в Курахово, в котором находились мирные жители, сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T07:00:00+03:00

2025-02-04T07:00:00+03:00

2025-02-04T07:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

запорожье

вооруженные силы украины

военнопленные

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Солдаты ВСУ расстреляли гражданский автомобиль в Курахово, в котором находились мирные жители, сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня."По рации услышал сообщение, что на "Шевроле-Ланос" подъехал мужчина с белым флагом. Старший с позывным Суббота по станции приказал "взять на прицел и наблюдать". Через некоторое время услышали, что "Ланос" расстреляли вместе со всеми мирными, кто находился в машине", — рассказал Магиня.Александр Магиня добровольно сдался в плен российским войскам после того, как его с ранением в ногу бросили сослуживцы в Курахово.Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

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курахово

запорожье

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Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово Военнопленный рассказал об убийстве мирного жителя в Курахово 2025-02-04T07:00 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

курахово, запорожье, вооруженные силы украины, военнопленные