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Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ
Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ
Бойцы ВСУ, увидев с коптера, как российские бойцы выводят пленных, начали обстрел с дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости военнопленный солдат из 46-й... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:30:00+03:00
2025-02-04T06:30:00+03:00
2025-02-04T06:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
вооруженные силы украины
военнопленные
днр
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ, увидев с коптера, как российские бойцы выводят пленных, начали обстрел с дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости военнопленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня."Утром 25 января пришли русские и предложили нам сдаться. Мы согласились, поскольку наше командование бросило нас на произвол судьбы. Сложили оружие, вышли с подвала. Затем — лицом вниз, руки за спину. В этот момент с украинской стороны прилетел дрон-разведчик. Они увидели, что происходит, и решили нас ликвидировать. Начались прилеты со сбросов, нескольких из нашей группы посекло, — рассказывает Магиня. — Русские солдаты завели нас обратно в подвал, оказали первую помощь, дали воды, сигареты, покормили. На второй день, рискуя собой, они все же вывели нас на свои позиции. Выходили по двое".Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ
Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ
2025-02-04T06:30
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курахово, вооруженные силы украины, военнопленные, днр
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Вооруженные силы Украины, военнопленные, ДНР
Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ
Военнопленный Магиня: командование ВСУ приказало обстрелять сдавшихся в плен