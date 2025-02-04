https://ria.ru/20250204/plennyy-1997163746.html

Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ

Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025

Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ

Бойцы ВСУ, увидев с коптера, как российские бойцы выводят пленных, начали обстрел с дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости военнопленный солдат из 46-й... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T06:30:00+03:00

2025-02-04T06:30:00+03:00

2025-02-04T06:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

вооруженные силы украины

военнопленные

днр

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ, увидев с коптера, как российские бойцы выводят пленных, начали обстрел с дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости военнопленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня."Утром 25 января пришли русские и предложили нам сдаться. Мы согласились, поскольку наше командование бросило нас на произвол судьбы. Сложили оружие, вышли с подвала. Затем — лицом вниз, руки за спину. В этот момент с украинской стороны прилетел дрон-разведчик. Они увидели, что происходит, и решили нас ликвидировать. Начались прилеты со сбросов, нескольких из нашей группы посекло, — рассказывает Магиня. — Русские солдаты завели нас обратно в подвал, оказали первую помощь, дали воды, сигареты, покормили. На второй день, рискуя собой, они все же вывели нас на свои позиции. Выходили по двое".Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250120/selidovo-1994260936.html

курахово

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ Военнопленный рассказал о новом подлом приеме в рядах ВСУ 2025-02-04T06:30 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

курахово, вооруженные силы украины, военнопленные, днр