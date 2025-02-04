https://ria.ru/20250204/plennyy-1997162670.html

Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой

Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой - РИА Новости, 04.02.2025

Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой

Командиры требовали взять штурмом здание, при отказе грозили "закидать гранатами", сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T06:00:00+03:00

2025-02-04T06:00:00+03:00

2025-02-04T06:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

запорожская область

вооруженные силы украины

военнопленные

днр

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Командиры требовали взять штурмом здание, при отказе грозили "закидать гранатами", сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня."Меня ранило осколком в ногу, после чего каждый день просил об эвакуации. Но нас шантажировали, говорили: надо взять соседнее здание. Если не получится — никакой эвакуации и провизии. А если же не выйдем из подвала, то нас закидают гранатами, — рассказал Магиня. — Так продолжалось до тех пор, пока не пришли русские, предложив сдаться в плен. Мы согласились".Александр Магиня родом из Полтавы. Утром 10 ноября, когда он ехал к теще, его притормозили полицейские с сотрудниками ТЦК. Силой вытащили из автомобиля и отправили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК)."Я сердечник, у меня хроническая крапивница. Им это было неинтересно, гребли всех. Обследовали за 15 минут, а затем увезли в учебный центр, где толком нами не занимались", — добавил пленный.В конце декабря его отправили под Курахово, где приказали наблюдать за происходящим вокруг и докладывать. "Но, как оказалось, нас просто отправили в один конец на мясо. Провизии не было никакой. Воду сливали с батарей — ее же и пили. Доедали остатки из того, что находили".Двадцать пятого января к позициям, где укрывались Александр Магиня и его сослуживцы, подошли российские войска. После чего бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ решили сдаться в плен.Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250116/plennyy-1993847352.html

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курахово

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Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживали на передовой Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой 2025-02-04T06:00 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

курахово, запорожская область, вооруженные силы украины, военнопленные, днр