https://ria.ru/20250204/plennyy-1997162670.html
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой - РИА Новости, 04.02.2025
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой
Командиры требовали взять штурмом здание, при отказе грозили "закидать гранатами", сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:00:00+03:00
2025-02-04T06:00:00+03:00
2025-02-04T06:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
запорожская область
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Командиры требовали взять штурмом здание, при отказе грозили "закидать гранатами", сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня."Меня ранило осколком в ногу, после чего каждый день просил об эвакуации. Но нас шантажировали, говорили: надо взять соседнее здание. Если не получится — никакой эвакуации и провизии. А если же не выйдем из подвала, то нас закидают гранатами, — рассказал Магиня. — Так продолжалось до тех пор, пока не пришли русские, предложив сдаться в плен. Мы согласились".Александр Магиня родом из Полтавы. Утром 10 ноября, когда он ехал к теще, его притормозили полицейские с сотрудниками ТЦК. Силой вытащили из автомобиля и отправили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК)."Я сердечник, у меня хроническая крапивница. Им это было неинтересно, гребли всех. Обследовали за 15 минут, а затем увезли в учебный центр, где толком нами не занимались", — добавил пленный.В конце декабря его отправили под Курахово, где приказали наблюдать за происходящим вокруг и докладывать. "Но, как оказалось, нас просто отправили в один конец на мясо. Провизии не было никакой. Воду сливали с батарей — ее же и пили. Доедали остатки из того, что находили".Двадцать пятого января к позициям, где укрывались Александр Магиня и его сослуживцы, подошли российские войска. После чего бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ решили сдаться в плен.Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993847352.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997152545_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe4cf4a51ff187185c50fcc87d77a143.jpg
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживали на передовой
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой
2025-02-04T06:00
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курахово, запорожская область, вооруженные силы украины, военнопленные, днр
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, военнопленные, ДНР
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой
Командование ВСУ угрозами держит солдат на передовой и не эвакуирует раненых
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Командиры требовали взять штурмом здание, при отказе грозили "закидать гранатами", сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня.
«
"Меня ранило осколком в ногу, после чего каждый день просил об эвакуации. Но нас шантажировали, говорили: надо взять соседнее здание. Если не получится — никакой эвакуации и провизии. А если же не выйдем из подвала, то нас закидают гранатами, — рассказал Магиня. — Так продолжалось до тех пор, пока не пришли русские, предложив сдаться в плен. Мы согласились".
Александр Магиня родом из Полтавы. Утром 10 ноября, когда он ехал к теще, его притормозили полицейские с сотрудниками ТЦК. Силой вытащили из автомобиля и отправили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
«
"Я сердечник, у меня хроническая крапивница. Им это было неинтересно, гребли всех. Обследовали за 15 минут, а затем увезли в учебный центр, где толком нами не занимались", — добавил пленный.
В конце декабря его отправили под Курахово, где приказали наблюдать за происходящим вокруг и докладывать. "Но, как оказалось, нас просто отправили в один конец на мясо. Провизии не было никакой. Воду сливали с батарей — ее же и пили. Доедали остатки из того, что находили".
Двадцать пятого января к позициям, где укрывались Александр Магиня и его сослуживцы, подошли российские войска. После чего бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ решили сдаться в плен.
Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.