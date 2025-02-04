Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/plennyy-1997162670.html
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой - РИА Новости, 04.02.2025
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой
Командиры требовали взять штурмом здание, при отказе грозили "закидать гранатами", сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:00:00+03:00
2025-02-04T06:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
запорожская область
вооруженные силы украины
военнопленные
днр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997152545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_738f6276cbc27c565f666444208a8207.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Командиры требовали взять штурмом здание, при отказе грозили "закидать гранатами", сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня.&quot;Меня ранило осколком в ногу, после чего каждый день просил об эвакуации. Но нас шантажировали, говорили: надо взять соседнее здание. Если не получится — никакой эвакуации и провизии. А если же не выйдем из подвала, то нас закидают гранатами, — рассказал Магиня. — Так продолжалось до тех пор, пока не пришли русские, предложив сдаться в плен. Мы согласились&quot;.Александр Магиня родом из Полтавы. Утром 10 ноября, когда он ехал к теще, его притормозили полицейские с сотрудниками ТЦК. Силой вытащили из автомобиля и отправили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).&quot;Я сердечник, у меня хроническая крапивница. Им это было неинтересно, гребли всех. Обследовали за 15 минут, а затем увезли в учебный центр, где толком нами не занимались&quot;, — добавил пленный.В конце декабря его отправили под Курахово, где приказали наблюдать за происходящим вокруг и докладывать. "Но, как оказалось, нас просто отправили в один конец на мясо. Провизии не было никакой. Воду сливали с батарей — ее же и пили. Доедали остатки из того, что находили".Двадцать пятого января к позициям, где укрывались Александр Магиня и его сослуживцы, подошли российские войска. После чего бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ решили сдаться в плен.Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993847352.html
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993848063.html
курахово
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживали на передовой
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой
2025-02-04T06:00
true
PT1M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997152545_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe4cf4a51ff187185c50fcc87d77a143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, запорожская область, вооруженные силы украины, военнопленные, днр
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, военнопленные, ДНР
Пленный рассказал, как бойцов ВСУ удерживают на передовой

Командование ВСУ угрозами держит солдат на передовой и не эвакуирует раненых

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Командиры требовали взять штурмом здание, при отказе грозили "закидать гранатами", сообщил РИА Новости пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Магиня.
«

"Меня ранило осколком в ногу, после чего каждый день просил об эвакуации. Но нас шантажировали, говорили: надо взять соседнее здание. Если не получится — никакой эвакуации и провизии. А если же не выйдем из подвала, то нас закидают гранатами, — рассказал Магиня. — Так продолжалось до тех пор, пока не пришли русские, предложив сдаться в плен. Мы согласились".

Александр Магиня родом из Полтавы. Утром 10 ноября, когда он ехал к теще, его притормозили полицейские с сотрудниками ТЦК. Силой вытащили из автомобиля и отправили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Военнопленный рассказал, как его бросили умирать сослуживцы
16 января, 08:00
«

"Я сердечник, у меня хроническая крапивница. Им это было неинтересно, гребли всех. Обследовали за 15 минут, а затем увезли в учебный центр, где толком нами не занимались", — добавил пленный.

В конце декабря его отправили под Курахово, где приказали наблюдать за происходящим вокруг и докладывать. "Но, как оказалось, нас просто отправили в один конец на мясо. Провизии не было никакой. Воду сливали с батарей — ее же и пили. Доедали остатки из того, что находили".
Двадцать пятого января к позициям, где укрывались Александр Магиня и его сослуживцы, подошли российские войска. После чего бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ решили сдаться в плен.
Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Пленный Николай Каптур рассказал о новом способе запугивания подчиненных командирами ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных
16 января, 08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоЗапорожская областьВооруженные силы УкраинывоеннопленныеДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала