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Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости - РИА Новости, 04.02.2025
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12:17 04.02.2025 (обновлено: 12:18 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/peskov-1997280220.html
Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости
Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости - РИА Новости, 04.02.2025
Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости
Россия будет принимать взаимные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:17:00+03:00
2025-02-04T12:18:00+03:00
дмитрий песков
польша
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия будет принимать взаимные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается Польши, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше, наверное, эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно, меры взаимности здесь неизбежны, в случае если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250204/oreshnik-1997221747.html
польша
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дмитрий песков, польша, россия
Дмитрий Песков, Польша, Россия
Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости

Песков: Россия примет взаимные меры в случае изъятия недвижимости РФ в Польше

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия будет принимать взаимные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается Польши, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше, наверное, эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно, меры взаимности здесь неизбежны, в случае если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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