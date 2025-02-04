https://ria.ru/20250204/peskov-1997280220.html
Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости
Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости - РИА Новости, 04.02.2025
Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости
Россия будет принимать взаимные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:17:00+03:00
2025-02-04T12:17:00+03:00
2025-02-04T12:18:00+03:00
дмитрий песков
польша
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия будет принимать взаимные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается Польши, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше, наверное, эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно, меры взаимности здесь неизбежны, в случае если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250204/oreshnik-1997221747.html
польша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, польша, россия
Дмитрий Песков, Польша, Россия
Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости
Песков: Россия примет взаимные меры в случае изъятия недвижимости РФ в Польше
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия будет принимать взаимные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается Польши, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше, наверное, эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно, меры взаимности здесь неизбежны, в случае если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.