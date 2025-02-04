https://ria.ru/20250204/peskov-1997280220.html

Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости

Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости - РИА Новости, 04.02.2025

Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости

Россия будет принимать взаимные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:17:00+03:00

2025-02-04T12:17:00+03:00

2025-02-04T12:18:00+03:00

дмитрий песков

польша

россия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия будет принимать взаимные меры в случае, если Польша будет претендовать на российские объекты недвижимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается Польши, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше, наверное, эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно, меры взаимности здесь неизбежны, в случае если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250204/oreshnik-1997221747.html

польша

россия

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Максим Зубков

дмитрий песков, польша, россия