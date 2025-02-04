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Мир становится многополярным, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2025
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12:12 04.02.2025 (обновлено: 12:45 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/peskov-1997278894.html
Мир становится многополярным, заявил Песков
Мир становится многополярным, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2025
Мир становится многополярным, заявил Песков
Мир становится многополярным, это нельзя игнорировать, предстоит еще много обсуждений по будущей конфигурации мировых дел, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:12:00+03:00
2025-02-04T12:45:00+03:00
дмитрий песков
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мир становится многополярным, это нельзя игнорировать, предстоит еще много обсуждений по будущей конфигурации мировых дел, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В связи с исполнением 80-летия со дня ялтинской конференции журналист спросил Пескова, возможна ли Ялта-2, несмотря на то, что союзники России в Великой Отечественной войны в текущем конфликте находятся по разные стороны - может быть, будет уже новая тройка, например, с Китаем."Мир меняется, и, конечно, в мире появляется все больше центров силы и экономическом плане, и в военном плане, и в плане обеспечения безопасности. Мир становится многополярным, и отдельно взятые полюсы уже не в состоянии обеспечить безопасность и стабильность в мире. Многополярность является тем фактором, который нельзя игнорировать, на него нужно ориентироваться. И, безусловно, предстоит еще очень много обсуждений о будущей конфигурации мировых дел", - ответил Песков.
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дмитрий песков, россия, китай, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Китай, В мире
Мир становится многополярным, заявил Песков

Песков заявил, что мир становится многополярным и это нельзя игнорировать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мир становится многополярным, это нельзя игнорировать, предстоит еще много обсуждений по будущей конфигурации мировых дел, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В связи с исполнением 80-летия со дня ялтинской конференции журналист спросил Пескова, возможна ли Ялта-2, несмотря на то, что союзники России в Великой Отечественной войны в текущем конфликте находятся по разные стороны - может быть, будет уже новая тройка, например, с Китаем.
"Мир меняется, и, конечно, в мире появляется все больше центров силы и экономическом плане, и в военном плане, и в плане обеспечения безопасности. Мир становится многополярным, и отдельно взятые полюсы уже не в состоянии обеспечить безопасность и стабильность в мире. Многополярность является тем фактором, который нельзя игнорировать, на него нужно ориентироваться. И, безусловно, предстоит еще очень много обсуждений о будущей конфигурации мировых дел", - ответил Песков.
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