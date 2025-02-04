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Глава МИД Турции прокомментировал идею о переселении палестинцев

Глава МИД Турции прокомментировал идею о переселении палестинцев - РИА Новости, 04.02.2025

Глава МИД Турции прокомментировал идею о переселении палестинцев

Инициативы о переселении палестинцев в Египет и Иорданию бесполезны, Анкара будет противостоять этому вопросу до конца, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:02:00+03:00

2025-02-04T17:02:00+03:00

2025-02-04T17:02:00+03:00

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АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Инициативы о переселении палестинцев в Египет и Иорданию бесполезны, Анкара будет противостоять этому вопросу до конца, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе. "Я хотел бы еще раз заявить всему миру, что выдвигаемые идеи об изгнании палестинцев в Египет и Иорданию бесполезны, что мы будем противостоять этому вопросу до конца и что мы солидарны с Египтом в этом вопросе", - сказал Фидан на пресс-конференции с египетским коллегой во вторник в Анкаре. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html

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