Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции прокомментировал идею о переселении палестинцев - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/pereselenie-1997353665.html
Глава МИД Турции прокомментировал идею о переселении палестинцев
Глава МИД Турции прокомментировал идею о переселении палестинцев - РИА Новости, 04.02.2025
Глава МИД Турции прокомментировал идею о переселении палестинцев
Инициативы о переселении палестинцев в Египет и Иорданию бесполезны, Анкара будет противостоять этому вопросу до конца, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:02:00+03:00
2025-02-04T17:02:00+03:00
в мире
цены на нефть
израиль
египет
иордания
хакан фидан
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993378429_0:979:2048:2131_1920x0_80_0_0_118fbf4079ab49c8072b33e617d3c16b.jpg
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Инициативы о переселении палестинцев в Египет и Иорданию бесполезны, Анкара будет противостоять этому вопросу до конца, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе. "Я хотел бы еще раз заявить всему миру, что выдвигаемые идеи об изгнании палестинцев в Египет и Иорданию бесполезны, что мы будем противостоять этому вопросу до конца и что мы солидарны с Египтом в этом вопросе", - сказал Фидан на пресс-конференции с египетским коллегой во вторник в Анкаре. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html
израиль
египет
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993378429_0:889:2048:2425_1920x0_80_0_0_0d3a8528f264f95f5c5eba82ccb72b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, израиль, египет, иордания, хакан фидан, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Египет, Иордания, Хакан Фидан, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Турции прокомментировал идею о переселении палестинцев

Фидан: Анкара будет противостоять переселению палестинцев в Египет и Иорданию

© Getty Images / Anadolu/Arda KucukkayaХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Arda Kucukkaya
Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Инициативы о переселении палестинцев в Египет и Иорданию бесполезны, Анкара будет противостоять этому вопросу до конца, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе.
Жители Газы направляются в южную часть сектора - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Египет не приемлет попытки переселения палестинцев
26 января, 23:49
"Я хотел бы еще раз заявить всему миру, что выдвигаемые идеи об изгнании палестинцев в Египет и Иорданию бесполезны, что мы будем противостоять этому вопросу до конца и что мы солидарны с Египтом в этом вопросе", - сказал Фидан на пресс-конференции с египетским коллегой во вторник в Анкаре.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах
26 января, 06:14
 
В миреЦены на нефтьИзраильЕгипетИорданияХакан ФиданДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала