https://ria.ru/20250204/pentagon-1997209687.html
США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин
США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин - РИА Новости, 04.02.2025
США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин
Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом до 1,36 миллиарда долларов на производство систем радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T01:48:00+03:00
2025-02-04T01:48:00+03:00
2025-02-04T01:57:00+03:00
министерство обороны сша
lockheed martin
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом до 1,36 миллиарда долларов на производство систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для новых и действующих подводных лодок, говорится в заявлении ведомства.Как указано в распространенном сообщении подрядчику предстоит разработка, техническая поддержка и поддержка систем радиоэлектронной борьбы AN/BLQ-10 для американских субмарин, которые уже состоят на службе, а также будут строиться."Данный контракт включает опции, которые в случае исполнения, доведут суммарную стоимость контракта до 1 миллиарда 365 миллионов долларов", - указано в релизе.В военном ведомстве США добавили, что работы должны быть завершены к январю 2030 года и будут финансироваться из бюджета американских ВМС.
https://ria.ru/20250201/rakety-1996740753.html
https://ria.ru/20250129/f35-1996066834.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, lockheed martin , в мире, сша
Министерство обороны США, Lockheed Martin , В мире, США
США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин
США заключили контракт до 1,36 миллиарда долларов на системы РЭБ для субмарин
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом до 1,36 миллиарда долларов на производство систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для новых и действующих подводных лодок, говорится в заявлении ведомства.
Как указано в распространенном сообщении подрядчику предстоит разработка, техническая поддержка и поддержка систем радиоэлектронной борьбы AN/BLQ-10 для американских субмарин, которые уже состоят на службе, а также будут строиться.
"Данный контракт включает опции, которые в случае исполнения, доведут суммарную стоимость контракта до 1 миллиарда 365 миллионов долларов", - указано в релизе.
В военном ведомстве США
добавили, что работы должны быть завершены к январю 2030 года и будут финансироваться из бюджета американских ВМС.