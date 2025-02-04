https://ria.ru/20250204/pentagon-1997209687.html

США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин

США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин - РИА Новости, 04.02.2025

США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин

Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом до 1,36 миллиарда долларов на производство систем радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T01:48:00+03:00

2025-02-04T01:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом до 1,36 миллиарда долларов на производство систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для новых и действующих подводных лодок, говорится в заявлении ведомства.Как указано в распространенном сообщении подрядчику предстоит разработка, техническая поддержка и поддержка систем радиоэлектронной борьбы AN/BLQ-10 для американских субмарин, которые уже состоят на службе, а также будут строиться."Данный контракт включает опции, которые в случае исполнения, доведут суммарную стоимость контракта до 1 миллиарда 365 миллионов долларов", - указано в релизе.В военном ведомстве США добавили, что работы должны быть завершены к январю 2030 года и будут финансироваться из бюджета американских ВМС.

https://ria.ru/20250201/rakety-1996740753.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны сша, lockheed martin , в мире, сша