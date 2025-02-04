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США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин - РИА Новости, 04.02.2025
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01:48 04.02.2025 (обновлено: 01:57 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/pentagon-1997209687.html
США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин
США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин - РИА Новости, 04.02.2025
США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин
Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом до 1,36 миллиарда долларов на производство систем радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T01:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом до 1,36 миллиарда долларов на производство систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для новых и действующих подводных лодок, говорится в заявлении ведомства.Как указано в распространенном сообщении подрядчику предстоит разработка, техническая поддержка и поддержка систем радиоэлектронной борьбы AN/BLQ-10 для американских субмарин, которые уже состоят на службе, а также будут строиться."Данный контракт включает опции, которые в случае исполнения, доведут суммарную стоимость контракта до 1 миллиарда 365 миллионов долларов", - указано в релизе.В военном ведомстве США добавили, что работы должны быть завершены к январю 2030 года и будут финансироваться из бюджета американских ВМС.
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министерство обороны сша, lockheed martin , в мире, сша
Министерство обороны США, Lockheed Martin , В мире, США
США заключили контракт на создание систем РЭБ для субмарин

США заключили контракт до 1,36 миллиарда долларов на системы РЭБ для субмарин

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом до 1,36 миллиарда долларов на производство систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для новых и действующих подводных лодок, говорится в заявлении ведомства.
Как указано в распространенном сообщении подрядчику предстоит разработка, техническая поддержка и поддержка систем радиоэлектронной борьбы AN/BLQ-10 для американских субмарин, которые уже состоят на службе, а также будут строиться.
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"Данный контракт включает опции, которые в случае исполнения, доведут суммарную стоимость контракта до 1 миллиарда 365 миллионов долларов", - указано в релизе.
В военном ведомстве США добавили, что работы должны быть завершены к январю 2030 года и будут финансироваться из бюджета американских ВМС.
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