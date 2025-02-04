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Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах" - РИА Новости, 04.02.2025
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11:53 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/parusa-1997273939.html
Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах"
Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах" - РИА Новости, 04.02.2025
Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах"
Взрыватель дистанционного действия мог использоваться при подрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, считает бывший руководитель 294-го... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:53:00+03:00
2025-02-04T11:53:00+03:00
происшествия
россия
москва
донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Взрыватель дистанционного действия мог использоваться при подрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, считает бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин. "Считаю, что для подрыва взрывного устройства в жилом комплексе "Алые паруса" использовался взрыватель дистанционного действия", - сказал собеседник агентства. По его словам, данное устройство могло быть приведено в действие с помощью мобильного телефона. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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происшествия, россия, москва, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Армен Саркисян (ДНР), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах"

Спасатель Вдовин: в "Алых парусах" могли использовать дистанционный взрыватель

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Взрыватель дистанционного действия мог использоваться при подрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, считает бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин.
"Считаю, что для подрыва взрывного устройства в жилом комплексе "Алые паруса" использовался взрыватель дистанционного действия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, данное устройство могло быть приведено в действие с помощью мобильного телефона.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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ПроисшествияРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаАрмен Саркисян (ДНР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
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