https://ria.ru/20250204/parusa-1997273939.html
Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах"
Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах" - РИА Новости, 04.02.2025
Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах"
Взрыватель дистанционного действия мог использоваться при подрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, считает бывший руководитель 294-го... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:53:00+03:00
2025-02-04T11:53:00+03:00
2025-02-04T11:53:00+03:00
происшествия
россия
москва
донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996999718_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_9903145a685fd92de8367433e9b02e93.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Взрыватель дистанционного действия мог использоваться при подрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, считает бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин. "Считаю, что для подрыва взрывного устройства в жилом комплексе "Алые паруса" использовался взрыватель дистанционного действия", - сказал собеседник агентства. По его словам, данное устройство могло быть приведено в действие с помощью мобильного телефона. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997045317.html
россия
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996999718_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_26c53cee334e06a5ad2a6d09e95f25b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Армен Саркисян (ДНР), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах"
Спасатель Вдовин: в "Алых парусах" могли использовать дистанционный взрыватель