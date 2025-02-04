https://ria.ru/20250204/parusa-1997273939.html

Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах"

Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах" - РИА Новости, 04.02.2025

Спасатель назвал возможную причину взрыва в "Алых парусах"

Взрыватель дистанционного действия мог использоваться при подрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, считает бывший руководитель 294-го... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:53:00+03:00

2025-02-04T11:53:00+03:00

2025-02-04T11:53:00+03:00

происшествия

россия

москва

донецкая народная республика

армен саркисян (днр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Взрыватель дистанционного действия мог использоваться при подрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, считает бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин. "Считаю, что для подрыва взрывного устройства в жилом комплексе "Алые паруса" использовался взрыватель дистанционного действия", - сказал собеседник агентства. По его словам, данное устройство могло быть приведено в действие с помощью мобильного телефона. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1997045317.html

россия

москва

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происшествия, россия, москва, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве