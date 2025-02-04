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В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России - РИА Новости, 04.02.2025
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14:03 04.02.2025 (обновлено: 15:19 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html
В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России
В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России - РИА Новости, 04.02.2025
В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России
Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) потребовала от властей аннулировать антироссийские санкции и восстановить экономические связи с Москвой, заявил РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:03:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) потребовала от властей аннулировать антироссийские санкции и восстановить экономические связи с Москвой, заявил лидер политсилы, экс-президент республики Игорь Додон. &quot;Партия социалистов требует аннулировать санкции, введенные против России, срочно восстановить прямое авиасообщение с Россией, возобновить денежные переводы, начать переговоры для получения более дешевых энергоресурсов и открытия рынка сбыта&quot;, — заявил он.Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в июле прошлого года сообщил, что республика поддержала 80 процентов европейских санкций против Москвы, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с российскими финорганизациями, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию. Оппозиция неоднократно критиковала политику нынешнего руководства страны, указывая на ухудшение экономической ситуации, рост тарифов и снижение уровня жизни населения. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений двух стран. В МИД России также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
https://ria.ru/20250201/moldaviya-1996794825.html
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россия, молдавия, москва, игорь додон, михай попшой, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Игорь Додон, Михай Попшой, В мире
В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России

Додон: оппозиция Молдавии требует от властей аннулировать санкции против России

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) потребовала от властей аннулировать антироссийские санкции и восстановить экономические связи с Москвой, заявил лидер политсилы, экс-президент республики Игорь Додон.
«

"Партия социалистов требует аннулировать санкции, введенные против России, срочно восстановить прямое авиасообщение с Россией, возобновить денежные переводы, начать переговоры для получения более дешевых энергоресурсов и открытия рынка сбыта", — заявил он.

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Оппозиция неоднократно критиковала политику нынешнего руководства страны, указывая на ухудшение экономической ситуации, рост тарифов и снижение уровня жизни населения.
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В МИД России также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
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