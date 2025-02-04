https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html

В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России

В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России - РИА Новости, 04.02.2025

В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) потребовала от властей аннулировать антироссийские санкции и восстановить экономические связи с Москвой, заявил РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:03:00+03:00

2025-02-04T14:03:00+03:00

2025-02-04T15:19:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) потребовала от властей аннулировать антироссийские санкции и восстановить экономические связи с Москвой, заявил лидер политсилы, экс-президент республики Игорь Додон. "Партия социалистов требует аннулировать санкции, введенные против России, срочно восстановить прямое авиасообщение с Россией, возобновить денежные переводы, начать переговоры для получения более дешевых энергоресурсов и открытия рынка сбыта", — заявил он.Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в июле прошлого года сообщил, что республика поддержала 80 процентов европейских санкций против Москвы, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с российскими финорганизациями, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию. Оппозиция неоднократно критиковала политику нынешнего руководства страны, указывая на ухудшение экономической ситуации, рост тарифов и снижение уровня жизни населения. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений двух стран. В МИД России также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

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https://ria.ru/20250128/gosdolg-1995850017.html

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россия, молдавия, москва, игорь додон, михай попшой, в мире