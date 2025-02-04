https://ria.ru/20250204/panama-1997312415.html

В Панаме подали иск об отмене концессии на управление портами

В Панаме подали иск об отмене концессии на управление портами - РИА Новости, 04.02.2025

В Панаме подали иск об отмене концессии на управление портами

Юристы в Панаме подали конституционный иск об отмене концессии гонконгской компании на управление двумя портами Панамского канала, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:30:00+03:00

2025-02-04T14:30:00+03:00

2025-02-04T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Юристы в Панаме подали конституционный иск об отмене концессии гонконгской компании на управление двумя портами Панамского канала, сообщает местный телеканал ECO TV. Иск был подан в личном качестве адвокатами Хулио Эрнандесом и Норманом Кастро. Они требуют признать концессию портов Кристобаль и Бальбоа незаконной на том основании, что она, по их мнению, нарушает по меньшей мере десять статей основного закона страны. "Конституция гласит, что общественные блага должны использоваться с наибольшей пользой для народа, но здесь вместо общественных интересов были учтены частные. Все было отдано этой компании, в обмен почти ни на что", - заявил Кастро журналистам. Panama Ports Company, дочерняя компания гонконгской Hutchison Holdings, в настоящее время управляет портами Кристобаль на атлантической стороне канала и Бальбоа - на тихоокеанской. Концессия, выданная в 1997 году, была автоматически продлено в 2021 году еще на 25 лет. Иск подан на фоне угроз президента США Дональда Трампа взять под контроль построенный Соединенными Штатами канал, которым, по его словам, фактически управляет Китай. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь".

https://ria.ru/20250122/kanal-1994958052.html

https://ria.ru/20241223/panama-1990754091.html

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панама, китай, панамский канал, дональд трамп, в мире