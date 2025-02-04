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В бундестаге пришли в ужас от слов Зеленского о потерянных миллиардах
В бундестаге пришли в ужас от слов Зеленского о потерянных миллиардах - РИА Новости, 04.02.2025
В бундестаге пришли в ужас от слов Зеленского о потерянных миллиардах
Депутат бундестага Севим Дагделен в соцсети X призвала к ответу федеральное правительство Германии из-за поддержки Украины. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:00:00+03:00
2025-02-04T06:00:00+03:00
2025-02-04T06:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутат бундестага Севим Дагделен в соцсети X призвала к ответу федеральное правительство Германии из-за поддержки Украины.Ее возмутили слова Владимира Зеленского, который заявил, что не знает куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи."Допустим, Зеленский не знает, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков. Федеральное правительство должно предоставить разъяснения и отчет в срочном порядке до 23 февраля", — написала депутат.Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера ФРГ Олафа Шольца уволили главу минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля.
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997216530.html
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, севим дагделен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Севим Дагделен
В бундестаге пришли в ужас от слов Зеленского о потерянных миллиардах
Депутат бундестага призвала к ответу правительство ФРГ из-за помощи Украине