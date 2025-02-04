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В бундестаге пришли в ужас от слов Зеленского о потерянных миллиардах - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 04.02.2025 (обновлено: 06:10 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/otvet-1997221376.html
В бундестаге пришли в ужас от слов Зеленского о потерянных миллиардах
В бундестаге пришли в ужас от слов Зеленского о потерянных миллиардах - РИА Новости, 04.02.2025
В бундестаге пришли в ужас от слов Зеленского о потерянных миллиардах
Депутат бундестага Севим Дагделен в соцсети X призвала к ответу федеральное правительство Германии из-за поддержки Украины. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:00:00+03:00
2025-02-04T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
владимир зеленский
севим дагделен
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутат бундестага Севим Дагделен в соцсети X призвала к ответу федеральное правительство Германии из-за поддержки Украины.Ее возмутили слова Владимира Зеленского, который заявил, что не знает куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи."Допустим, Зеленский не знает, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков. Федеральное правительство должно предоставить разъяснения и отчет в срочном порядке до 23 февраля", — написала депутат.Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера ФРГ Олафа Шольца уволили главу минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля.
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997216530.html
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, севим дагделен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Севим Дагделен
В бундестаге пришли в ужас от слов Зеленского о потерянных миллиардах

Депутат бундестага призвала к ответу правительство ФРГ из-за помощи Украине

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутат бундестага Севим Дагделен в соцсети X призвала к ответу федеральное правительство Германии из-за поддержки Украины.
Ее возмутили слова Владимира Зеленского, который заявил, что не знает куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи.
"Допустим, Зеленский не знает, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков. Федеральное правительство должно предоставить разъяснения и отчет в срочном порядке до 23 февраля", — написала депутат.
Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера ФРГ Олафа Шольца уволили главу минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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03:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийСевим Дагделен
 
 
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