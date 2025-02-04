https://ria.ru/20250204/otstavka-1997366178.html

Глава Ростова-на-Дону уходит в отставку

Глава Ростова-на-Дону уходит в отставку - РИА Новости, 04.02.2025

Глава Ростова-на-Дону уходит в отставку

Председатель городской думы - глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина заявила, что уходит в отставку, сообщила пресс-служба гордумы. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:55:00+03:00

2025-02-04T17:55:00+03:00

2025-02-04T17:55:00+03:00

политика

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Председатель городской думы - глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина заявила, что уходит в отставку, сообщила пресс-служба гордумы. Во вторник состоялись депутатские слушания проектов решений повестки предстоящего 30-го заседания думы Ростова-на-Дону. "В ходе депутатских слушаний Зинаида Неярохина заявила о своём намерении уйти в отставку по собственному желанию на предстоящем 11 февраля очередном заседании городской думы", - говорится в сообщении. Своё решение она объяснила необходимостью запустить процедуру конкурса по отбору на должность главы города Ростова-на-Дону в ближайшее время. Согласно вступившим в силу 21 января 2025 года изменениям в устав города Ростова-на-Дону, после ухода в отставку председателя городской думы – главы города Ростова-на-Дону депутатам городской думы предстоит избрать председателя городской думы, а также по результатам конкурса – главу города Ростова-на-Дону. Заседание думы состоится 11 февраля. В конце января глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, занимавший этот пост с 2019 года, написал заявление об отставке по собственному желанию. Городская дума приняла это решение. Временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону был назначен первый замглавы городской администрации Александр Скрябин.

https://ria.ru/20250128/serbiya-1995894966.html

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политика, ростов-на-дону, алексей логвиненко, александр скрябин