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Глава Ростова-на-Дону уходит в отставку - РИА Новости, 04.02.2025
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17:55 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/otstavka-1997366178.html
Глава Ростова-на-Дону уходит в отставку
Глава Ростова-на-Дону уходит в отставку - РИА Новости, 04.02.2025
Глава Ростова-на-Дону уходит в отставку
Председатель городской думы - глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина заявила, что уходит в отставку, сообщила пресс-служба гордумы. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:55:00+03:00
2025-02-04T17:55:00+03:00
политика
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Председатель городской думы - глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина заявила, что уходит в отставку, сообщила пресс-служба гордумы. Во вторник состоялись депутатские слушания проектов решений повестки предстоящего 30-го заседания думы Ростова-на-Дону. "В ходе депутатских слушаний Зинаида Неярохина заявила о своём намерении уйти в отставку по собственному желанию на предстоящем 11 февраля очередном заседании городской думы", - говорится в сообщении. Своё решение она объяснила необходимостью запустить процедуру конкурса по отбору на должность главы города Ростова-на-Дону в ближайшее время. Согласно вступившим в силу 21 января 2025 года изменениям в устав города Ростова-на-Дону, после ухода в отставку председателя городской думы – главы города Ростова-на-Дону депутатам городской думы предстоит избрать председателя городской думы, а также по результатам конкурса – главу города Ростова-на-Дону. Заседание думы состоится 11 февраля. В конце января глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, занимавший этот пост с 2019 года, написал заявление об отставке по собственному желанию. Городская дума приняла это решение. Временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону был назначен первый замглавы городской администрации Александр Скрябин.
https://ria.ru/20250128/serbiya-1995894966.html
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политика, ростов-на-дону, алексей логвиненко, александр скрябин
Политика, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Александр Скрябин
Глава Ростова-на-Дону уходит в отставку

Глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина уходит в отставку

© пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаида Неярохина
Зинаида Неярохина - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы
Зинаида Неярохина. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Председатель городской думы - глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина заявила, что уходит в отставку, сообщила пресс-служба гордумы.
Во вторник состоялись депутатские слушания проектов решений повестки предстоящего 30-го заседания думы Ростова-на-Дону.
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"В ходе депутатских слушаний Зинаида Неярохина заявила о своём намерении уйти в отставку по собственному желанию на предстоящем 11 февраля очередном заседании городской думы", - говорится в сообщении.
Своё решение она объяснила необходимостью запустить процедуру конкурса по отбору на должность главы города Ростова-на-Дону в ближайшее время.
Согласно вступившим в силу 21 января 2025 года изменениям в устав города Ростова-на-Дону, после ухода в отставку председателя городской думы – главы города Ростова-на-Дону депутатам городской думы предстоит избрать председателя городской думы, а также по результатам конкурса – главу города Ростова-на-Дону. Заседание думы состоится 11 февраля.
В конце января глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, занимавший этот пост с 2019 года, написал заявление об отставке по собственному желанию. Городская дума приняла это решение. Временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону был назначен первый замглавы городской администрации Александр Скрябин.
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ПолитикаРостов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоАлександр Скрябин
 
 
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