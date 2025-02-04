https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре - РИА Новости, 04.02.2025
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре
Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика под Калининградом, предположительно, также сломал ключицу его сестре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:36:00+03:00
2025-02-04T11:36:00+03:00
2025-02-04T11:36:00+03:00
происшествия
калининград
черняховск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика под Калининградом, предположительно, также сломал ключицу его сестре, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. О пропаже ребенка утром в понедельник в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22.00 мск в воскресенье в Черняховске семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. По подозрению в убийстве был задержан его отчим, тело позже нашли в болотистой местности. "У девочки был перелом ключицы… еще до Нового года, в конце декабря отчим дернул ее за руку, сразу в больницу не обратились. А потом обратились в больницу, и был диагностирован перелом ключицы. Девочка лежала в больнице, ее выписали где-то 25 января", - сказал собеседник. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело нашли в водоеме в мусорном пакете. По предварительным данным, мать к преступлению не причастна, сообщало ранее региональное управление СК РФ.
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калининград
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Допрос подозреваемого в убийстве семилетнего ребенка в Калининградской области
В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
2025-02-04T11:36
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, калининград, черняховск, россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область
Происшествия, Калининград, Черняховск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградская область
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре
Подозреваемый в убийстве пасынка в Черняховске отчим сломал ключицу его сестре