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Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре - РИА Новости, 04.02.2025
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11:36 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре - РИА Новости, 04.02.2025
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре
Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика под Калининградом, предположительно, также сломал ключицу его сестре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:36:00+03:00
2025-02-04T11:36:00+03:00
происшествия
калининград
черняховск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика под Калининградом, предположительно, также сломал ключицу его сестре, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. О пропаже ребенка утром в понедельник в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22.00 мск в воскресенье в Черняховске семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. По подозрению в убийстве был задержан его отчим, тело позже нашли в болотистой местности. "У девочки был перелом ключицы… еще до Нового года, в конце декабря отчим дернул ее за руку, сразу в больницу не обратились. А потом обратились в больницу, и был диагностирован перелом ключицы. Девочка лежала в больнице, ее выписали где-то 25 января", - сказал собеседник. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело нашли в водоеме в мусорном пакете. По предварительным данным, мать к преступлению не причастна, сообщало ранее региональное управление СК РФ.
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калининград
черняховск
россия
калининградская область
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Допрос подозреваемого в убийстве семилетнего ребенка в Калининградской области
В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
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происшествия, калининград, черняховск, россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область
Происшествия, Калининград, Черняховск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградская область
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре

Подозреваемый в убийстве пасынка в Черняховске отчим сломал ключицу его сестре

© Фото : Калининградский Следком/TelegramКадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде
Кадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Калининградский Следком/Telegram
Кадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика под Калининградом, предположительно, также сломал ключицу его сестре, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
О пропаже ребенка утром в понедельник в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22.00 мск в воскресенье в Черняховске семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. По подозрению в убийстве был задержан его отчим, тело позже нашли в болотистой местности.
"У девочки был перелом ключицы… еще до Нового года, в конце декабря отчим дернул ее за руку, сразу в больницу не обратились. А потом обратились в больницу, и был диагностирован перелом ключицы. Девочка лежала в больнице, ее выписали где-то 25 января", - сказал собеседник.
Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело нашли в водоеме в мусорном пакете. По предварительным данным, мать к преступлению не причастна, сообщало ранее региональное управление СК РФ.
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ПроисшествияКалининградЧерняховскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Калининградская область
 
 
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