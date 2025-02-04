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Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре

Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре - РИА Новости, 04.02.2025

Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре

Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика под Калининградом, предположительно, также сломал ключицу его сестре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:36:00+03:00

2025-02-04T11:36:00+03:00

2025-02-04T11:36:00+03:00

происшествия

калининград

черняховск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика под Калининградом, предположительно, также сломал ключицу его сестре, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. О пропаже ребенка утром в понедельник в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22.00 мск в воскресенье в Черняховске семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. По подозрению в убийстве был задержан его отчим, тело позже нашли в болотистой местности. "У девочки был перелом ключицы… еще до Нового года, в конце декабря отчим дернул ее за руку, сразу в больницу не обратились. А потом обратились в больницу, и был диагностирован перелом ключицы. Девочка лежала в больнице, ее выписали где-то 25 января", - сказал собеседник. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело нашли в водоеме в мусорном пакете. По предварительным данным, мать к преступлению не причастна, сообщало ранее региональное управление СК РФ.

https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

калининград

черняховск

россия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос подозреваемого в убийстве семилетнего ребенка в Калининградской области В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области. 2025-02-04T11:36 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калининград, черняховск, россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область