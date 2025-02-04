Посол России в Польше рассказал о реакции Варшавы на "Орешник"
Посол РФ Андреев: Польша делает вид, что не поняла значения появления "Орешника"
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 фев - РИА Новости. В Польше сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты "Орешник", заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
По его словам, после информации о применении "Орешника" польские власти "сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания".
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При этом посол считает, что в Польше хорошо понимают силу данного оружия.
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"Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты", - сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября прошлого года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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