https://ria.ru/20250204/oreshnik-1997221747.html

Посол России в Польше рассказал о реакции Варшавы на "Орешник"

Посол России в Польше рассказал о реакции Варшавы на "Орешник" - РИА Новости, 04.02.2025

Посол России в Польше рассказал о реакции Варшавы на "Орешник"

В Польше сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты "Орешник", заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T06:07:00+03:00

2025-02-04T06:07:00+03:00

2025-02-04T06:08:00+03:00

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ВАРШАВА, 4 фев - РИА Новости. В Польше сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты "Орешник", заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.По его словам, после информации о применении "Орешника" польские власти "сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания".При этом посол считает, что в Польше хорошо понимают силу данного оружия."Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты", - сказал он.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября прошлого года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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польша, украина, сергей андреев, россия, ракета "орешник", в мире