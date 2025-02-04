Орбан заявил, что Венгрия заключит сделку с США
Орбан: Венгрия готовится заключить сделку, чтобы сохранить отношения с США
© Getty Images / picture alliance/Marton MonusВиктор Орбан
© Getty Images / picture alliance/Marton Monus
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 фев — РИА Новости. Венгрия намерена заключить с США сделку для сохранения экономических отношений между странами, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
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"Нам необходимо заключить соглашение, сделку️, чтобы мы могли сохранить наши экономические отношения с США. Действительно выгодную сделку могут заключить те, кто не только знают, но и уважают друг друга. Мы всегда знали, что президент Трамп вернется, поэтому подготовились. Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией США", — написал он в Facebook*.
При этом премьер добавил, что "брюссельские получат то, что заслужили". Он отметил, что Евросоюзу грозят тяжелые времена, так как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп меняет устоявшиеся правила международной торговли, останавливает финансирование Украины и закрывает американское Агентство по международному развитию (USAID). Кроме того, лидер США не станет поддерживать "гендерное безумие" и нелегальную миграцию, подчеркнул Орбан.
Накануне, по окончании неформального саммита Евросоюза, премьер Венгрии заявил, что "торнадо" Трампа достигло Брюсселя и поставило все с ног на голову. Он отметил, что в ЕС творится абсолютное безумие и ему нужны перемены. Орбан также подчеркнул, что конфликт на Украине продолжать нельзя.
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