https://ria.ru/20250204/orban-1997281538.html

Орбан предрек Европе трудные времена

Орбан предрек Европе трудные времена - РИА Новости, 04.02.2025

Орбан предрек Европе трудные времена

Брюссель ждут трудные времена, потому что президент США Дональд Трамп меняет устоявшиеся правила мировой торговли, прекращает финансирование Украины и закрывает РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:21:00+03:00

2025-02-04T12:21:00+03:00

2025-02-04T12:21:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Брюссель ждут трудные времена, потому что президент США Дональд Трамп меняет устоявшиеся правила мировой торговли, прекращает финансирование Украины и закрывает американское Агентство по международному развитию (USAID), а также не будет поддерживать "гендерное безумие" и нелегальную миграцию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Дональд Трамп уже перевернул мир с ног на голову, предприняв несколько мер за 14 дней. В Америке конец гендерному безумию, конец финансированию глобалистских организаций Сороса, конец нелегальной миграции, конец поддержке... (конфликта на Украине - ред.). Другими словами, конец всему, что брюссельские бюрократы пытались впихнуть нам в глотку в последние годы", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Венгерский премьер также добавил, что теперь "можно попрощаться с ранее известными правилами мировой торговли", поскольку Трамп "будет отстаивать американские интересы, даже против Европы", так что "Евросоюз ожидают трудные месяцы, а брюссельских бюрократов ждут тяжелые месяцы". "Все в Брюсселе видят приближение "торнадо" Трампа, но большинство все еще думает, что они выплывут. Не выплывут", - отметил Орбан. По окончании неформального саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявлял, что "торнадо" Трампа достигло Евросоюза и поставило все с ног на голову, в Брюсселе полное безумие и необходимы перемены, конфликт на Украине продолжать нельзя. Ранее Орбан заявил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.*Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241014/orban-1977893222.html

https://ria.ru/20241210/tramp-1988517108.html

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