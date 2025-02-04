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Орбан предрек Европе трудные времена - РИА Новости, 04.02.2025
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12:21 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/orban-1997281538.html
Орбан предрек Европе трудные времена
Орбан предрек Европе трудные времена - РИА Новости, 04.02.2025
Орбан предрек Европе трудные времена
Брюссель ждут трудные времена, потому что президент США Дональд Трамп меняет устоявшиеся правила мировой торговли, прекращает финансирование Украины и закрывает РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:21:00+03:00
2025-02-04T12:21:00+03:00
в мире
брюссель
украина
сша
дональд трамп
виктор орбан
агентство по международному развитию сша
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Брюссель ждут трудные времена, потому что президент США Дональд Трамп меняет устоявшиеся правила мировой торговли, прекращает финансирование Украины и закрывает американское Агентство по международному развитию (USAID), а также не будет поддерживать "гендерное безумие" и нелегальную миграцию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Дональд Трамп уже перевернул мир с ног на голову, предприняв несколько мер за 14 дней. В Америке конец гендерному безумию, конец финансированию глобалистских организаций Сороса, конец нелегальной миграции, конец поддержке... (конфликта на Украине - ред.). Другими словами, конец всему, что брюссельские бюрократы пытались впихнуть нам в глотку в последние годы", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Венгерский премьер также добавил, что теперь "можно попрощаться с ранее известными правилами мировой торговли", поскольку Трамп "будет отстаивать американские интересы, даже против Европы", так что "Евросоюз ожидают трудные месяцы, а брюссельских бюрократов ждут тяжелые месяцы". "Все в Брюсселе видят приближение "торнадо" Трампа, но большинство все еще думает, что они выплывут. Не выплывут", - отметил Орбан. По окончании неформального саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявлял, что "торнадо" Трампа достигло Евросоюза и поставило все с ног на голову, в Брюсселе полное безумие и необходимы перемены, конфликт на Украине продолжать нельзя. Ранее Орбан заявил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.*Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20241014/orban-1977893222.html
https://ria.ru/20241210/tramp-1988517108.html
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в мире, брюссель, украина, сша, дональд трамп, виктор орбан, агентство по международному развитию сша, евросоюз
В мире, Брюссель, Украина, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Агентство по международному развитию США, Евросоюз
Орбан предрек Европе трудные времена

Орбан предрек ЕС трудные времена из-за плана Трампа изменить правила в мире

© Getty Images / Simona Granati - CorbisПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Simona Granati - Corbis
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Брюссель ждут трудные времена, потому что президент США Дональд Трамп меняет устоявшиеся правила мировой торговли, прекращает финансирование Украины и закрывает американское Агентство по международному развитию (USAID), а также не будет поддерживать "гендерное безумие" и нелегальную миграцию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Дональд Трамп уже перевернул мир с ног на голову, предприняв несколько мер за 14 дней. В Америке конец гендерному безумию, конец финансированию глобалистских организаций Сороса, конец нелегальной миграции, конец поддержке... (конфликта на Украине - ред.). Другими словами, конец всему, что брюссельские бюрократы пытались впихнуть нам в глотку в последние годы", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Стало известно, какой "сюрприз" Орбан готовит Украине
14 октября 2024, 09:42
Венгерский премьер также добавил, что теперь "можно попрощаться с ранее известными правилами мировой торговли", поскольку Трамп "будет отстаивать американские интересы, даже против Европы", так что "Евросоюз ожидают трудные месяцы, а брюссельских бюрократов ждут тяжелые месяцы".
"Все в Брюсселе видят приближение "торнадо" Трампа, но большинство все еще думает, что они выплывут. Не выплывут", - отметил Орбан.
По окончании неформального саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявлял, что "торнадо" Трампа достигло Евросоюза и поставило все с ног на голову, в Брюсселе полное безумие и необходимы перемены, конфликт на Украине продолжать нельзя.
Ранее Орбан заявил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
*Запрещена в РФ как экстремистская
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине
10 декабря 2024, 23:01
 
В миреБрюссельУкраинаСШАДональд ТрампВиктор ОрбанАгентство по международному развитию СШАЕвросоюз
 
 
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