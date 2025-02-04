https://ria.ru/20250204/oon-1997368079.html

Степашин рассказал, как Украина получила место в ООН

Степашин рассказал, как Украина получила место в ООН - РИА Новости, 04.02.2025

Степашин рассказал, как Украина получила место в ООН

Место в ООН Украина получила благодаря Иосифу Сталину, напомнил экс-председатель правительства России Сергей Степашин на мероприятии в Ливадийском дворце,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:02:00+03:00

2025-02-04T18:02:00+03:00

2025-02-04T18:26:00+03:00

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иосиф сталин (джугашвили)

сергей степашин

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ЛИВАДИЯ (Ялта), 4 фев - РИА Новости. Место в ООН Украина получила благодаря Иосифу Сталину, напомнил экс-председатель правительства России Сергей Степашин на мероприятии в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции. "Еще один аспект хотел бы напомнить господам из бандеровской Украины. Они же вспоминают, что Украина вошла в ООН как суверенное государство. Это Сталин настоял. Потому что (в ходе войны - ред.) на Украине были самые большие потери. На Украине и в Белоруссии", - сказал Степашин. Украинская ССР вошла в состав ООН с момента основания организации в 1945 году, как и Белорусская ССР, как страна-победительница фашистского блока. Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года. Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.

https://ria.ru/20250204/istoriya-1997222921.html

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в мире, украина, ливадия, россия, иосиф сталин (джугашвили), сергей степашин, оон