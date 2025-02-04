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Степашин рассказал, как Украина получила место в ООН - РИА Новости, 04.02.2025
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18:02 04.02.2025 (обновлено: 18:26 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/oon-1997368079.html
Степашин рассказал, как Украина получила место в ООН
Степашин рассказал, как Украина получила место в ООН - РИА Новости, 04.02.2025
Степашин рассказал, как Украина получила место в ООН
Место в ООН Украина получила благодаря Иосифу Сталину, напомнил экс-председатель правительства России Сергей Степашин на мероприятии в Ливадийском дворце,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:02:00+03:00
2025-02-04T18:26:00+03:00
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ЛИВАДИЯ (Ялта), 4 фев - РИА Новости. Место в ООН Украина получила благодаря Иосифу Сталину, напомнил экс-председатель правительства России Сергей Степашин на мероприятии в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции. "Еще один аспект хотел бы напомнить господам из бандеровской Украины. Они же вспоминают, что Украина вошла в ООН как суверенное государство. Это Сталин настоял. Потому что (в ходе войны - ред.) на Украине были самые большие потери. На Украине и в Белоруссии", - сказал Степашин. Украинская ССР вошла в состав ООН с момента основания организации в 1945 году, как и Белорусская ССР, как страна-победительница фашистского блока. Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года. Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.
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в мире, украина, ливадия, россия, иосиф сталин (джугашвили), сергей степашин, оон
В мире, Украина, Ливадия, Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Сергей Степашин, ООН
Степашин рассказал, как Украина получила место в ООН

Степашин заявил, что Украина получила место в ООН благодаря Сталину

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЛИВАДИЯ (Ялта), 4 фев - РИА Новости. Место в ООН Украина получила благодаря Иосифу Сталину, напомнил экс-председатель правительства России Сергей Степашин на мероприятии в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции.
"Еще один аспект хотел бы напомнить господам из бандеровской Украины. Они же вспоминают, что Украина вошла в ООН как суверенное государство. Это Сталин настоял. Потому что (в ходе войны - ред.) на Украине были самые большие потери. На Украине и в Белоруссии", - сказал Степашин.
Украинская ССР вошла в состав ООН с момента основания организации в 1945 году, как и Белорусская ССР, как страна-победительница фашистского блока.
Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года.
Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.
Беседа Маршала СССР Иосифа Виссарионовича Сталина с Премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Историк рассказал о малоизвестном факте о Ялтинской конференции 1945 года
Вчера, 06:23
 
В миреУкраинаЛивадияРоссияИосиф Сталин (Джугашвили)Сергей СтепашинООН
 
 
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