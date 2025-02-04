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Россия запросит заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 04.02.2025
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08:24 04.02.2025 (обновлено: 14:51 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/oon-1997229056.html
Россия запросит заседание СБ ООН по Украине
Россия запросит заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 04.02.2025
Россия запросит заседание СБ ООН по Украине
Москва планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по кризису на Украине в середине февраля, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:24:00+03:00
2025-02-04T14:51:00+03:00
в мире
россия
китай
украина
дмитрий полянский
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ООН, 4 фев — РИА Новости. Москва планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по кризису на Украине в середине февраля, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. &quot;Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису&quot;, — сказал дипломат.Кроме того, Полянский, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что Россия и США не проводили встреч по урегулированию ситуации в постсоветской республике в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке.Накануне постпред КНР при ООН Фу Цун сообщал, что несколько стран запросили заседание СБ по Украине на 24 февраля, Китай как председатель органа в феврале обеспечит проведение встречи.
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997196312.html
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в мире, россия, китай, украина, дмитрий полянский, фу цун, оон
В мире, Россия, Китай, Украина, Дмитрий Полянский, Фу Цун, ООН
Россия запросит заседание СБ ООН по Украине

Полянский: РФ планирует запросить заседание СБ ООН по Украине в середине февраля

© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН
Подготовка к заседанию Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Julie Jacobson
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
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ООН, 4 фев — РИА Новости. Москва планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по кризису на Украине в середине февраля, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«

"Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису", — сказал дипломат.

Кроме того, Полянский, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что Россия и США не проводили встреч по урегулированию ситуации в постсоветской республике в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке.
Накануне постпред КНР при ООН Фу Цун сообщал, что несколько стран запросили заседание СБ по Украине на 24 февраля, Китай как председатель органа в феврале обеспечит проведение встречи.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Украину беспокоит сближение позиций России и США о выборах, пишет Politico
3 февраля, 23:01
 
В миреРоссияКитайУкраинаДмитрий ПолянскийФу ЦунООН
 
 
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