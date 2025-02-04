https://ria.ru/20250204/oon-1997229056.html

Россия запросит заседание СБ ООН по Украине

Россия запросит заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 04.02.2025

Россия запросит заседание СБ ООН по Украине

Москва планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по кризису на Украине в середине февраля, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:24:00+03:00

2025-02-04T08:24:00+03:00

2025-02-04T14:51:00+03:00

в мире

россия

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фу цун

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ООН, 4 фев — РИА Новости. Москва планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по кризису на Украине в середине февраля, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. "Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису", — сказал дипломат.Кроме того, Полянский, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что Россия и США не проводили встреч по урегулированию ситуации в постсоветской республике в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке.Накануне постпред КНР при ООН Фу Цун сообщал, что несколько стран запросили заседание СБ по Украине на 24 февраля, Китай как председатель органа в феврале обеспечит проведение встречи.

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997196312.html

россия

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в мире, россия, китай, украина, дмитрий полянский, фу цун, оон