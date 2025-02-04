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Нижегородскую область в 2024 году посетило рекордное число туристов - РИА Новости, 04.02.2025
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Нижегородская область
 
12:15 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/oblast-1997279352.html
Нижегородскую область в 2024 году посетило рекордное число туристов
Нижегородскую область в 2024 году посетило рекордное число туристов - РИА Новости, 04.02.2025
Нижегородскую область в 2024 году посетило рекордное число туристов
Нижегородскую область в 2024 году посетили более 4,7 миллиона туристов, это рекорд, сообщил заместитель губернатора региона Олег Беркович. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:15:00+03:00
2025-02-04T12:15:00+03:00
нижегородская область
нижний новгород
россия
сергей яковлев
туристы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Нижегородскую область в 2024 году посетили более 4,7 миллиона туристов, это рекорд, сообщил заместитель губернатора региона Олег Беркович. "Более 4,7 миллиона туристов посетили Нижегородскую область в 2024 году. По данным big data, турпоток вырос на 12,5%, и это новый рекорд посещаемости. Мы ожидали 4,5 миллиона туристов и показатели по итогам года очень нас радуют", - написал Беркович в своем Telegram-канале. По его словам, это свидетельствует о продолжающемся укреплении статуса Нижегородской области как одного из главных туристических центров страны, а также эффективности мер по продвижению туристического потенциала региона в стране и за рубежом. "В течение последних лет туристический поток в наш регион растет в среднем на 10-15% ежегодно. В 2024 году мы установили новый рекорд по числу гостей, но это, конечно же, не предел. Приоритетные задачи на ближайшие годы – продолжать увеличивать номерной фонд и активнее развивать туристическую инфраструктуру в наших муниципалитетах. Ведь 100% настоящая Россия – это не только столица Приволжья, но и многие другие населенные пункты региона, где будет интересно побывать гостям с самыми разными запросами", – сообщил Беркович. Как отметил Беркович, росту туристического потока в Нижегородскую область способствовало в том числе проведение в Нижнем Новгороде мероприятий в статусе "Культурной столицы России". "В 2024 году "Культурной столицей" выступал не только Нижний Новгород, но и населенные пункты области. Нам удалось провести более 170 тематических мероприятий разного масштаба и разной направленности – фестивали, концерты, выставки, конкурсы и многое другое. Особое внимание уделили юбилейным датам. С размахом отпраздновали 225-летие Александра Сергеевича Пушкина, 120-летие Валерия Павловича Чкалова, 550-летие Балахны. В 2025 году планируем не менее интересные события, которые точно удивят как гостей региона, так и самих нижегородцев", – заявил заместитель губернатора Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, по итогам года повысилась туристическая привлекательность многих нижегородских достопримечательностей в муниципалитетах региона. По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, многие туристы впервые открыли для себя Арзамас, Дивеево, Большое Болдино. Продолжают преображаться и привлекать гостей Семёнов, Чкаловск, Городец и Выкса. Растет популярность природных достопримечательностей Нижегородской области - таких, как озеро Светлояр, озеро Тосканка, Керженский заповедник. Яковлев подчеркнул, что в 2025 году регион продолжает работу по повышению своей туристической привлекательности, в том числе в рамках реализации нового национального проекта "Туризм и гостеприимство". "В туризме многое решают эмоции, первое впечатление, а значит, у принимающей стороны нет права на ошибку. Главное для нас – это то, что в регион гости хотят возвращаться и рекомендуют его другим. Это общая заслуга всех субъектов индустрии гостеприимства и самих жителей, которые трудятся на благо своей малой родины", – цитирует пресс-служба слова министра. Всего на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Нижегородской области за последние 4 года было направлено около 6,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240915/blagotvoritelnost-1972844414.html
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нижний новгород, россия, сергей яковлев, туристы
Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Сергей Яковлев, туристы
Нижегородскую область в 2024 году посетило рекордное число туристов

Нижегородскую область в 2024 году посетили более 4,7 миллиона туристов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Нижегородскую область в 2024 году посетили более 4,7 миллиона туристов, это рекорд, сообщил заместитель губернатора региона Олег Беркович.
"Более 4,7 миллиона туристов посетили Нижегородскую область в 2024 году. По данным big data, турпоток вырос на 12,5%, и это новый рекорд посещаемости. Мы ожидали 4,5 миллиона туристов и показатели по итогам года очень нас радуют", - написал Беркович в своем Telegram-канале.
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По его словам, это свидетельствует о продолжающемся укреплении статуса Нижегородской области как одного из главных туристических центров страны, а также эффективности мер по продвижению туристического потенциала региона в стране и за рубежом.
"В течение последних лет туристический поток в наш регион растет в среднем на 10-15% ежегодно. В 2024 году мы установили новый рекорд по числу гостей, но это, конечно же, не предел. Приоритетные задачи на ближайшие годы – продолжать увеличивать номерной фонд и активнее развивать туристическую инфраструктуру в наших муниципалитетах. Ведь 100% настоящая Россия – это не только столица Приволжья, но и многие другие населенные пункты региона, где будет интересно побывать гостям с самыми разными запросами", – сообщил Беркович.
Как отметил Беркович, росту туристического потока в Нижегородскую область способствовало в том числе проведение в Нижнем Новгороде мероприятий в статусе "Культурной столицы России".
"В 2024 году "Культурной столицей" выступал не только Нижний Новгород, но и населенные пункты области. Нам удалось провести более 170 тематических мероприятий разного масштаба и разной направленности – фестивали, концерты, выставки, конкурсы и многое другое. Особое внимание уделили юбилейным датам. С размахом отпраздновали 225-летие Александра Сергеевича Пушкина, 120-летие Валерия Павловича Чкалова, 550-летие Балахны. В 2025 году планируем не менее интересные события, которые точно удивят как гостей региона, так и самих нижегородцев", – заявил заместитель губернатора Нижегородской области.
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Как сообщает пресс-служба правительства региона, по итогам года повысилась туристическая привлекательность многих нижегородских достопримечательностей в муниципалитетах региона. По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, многие туристы впервые открыли для себя Арзамас, Дивеево, Большое Болдино. Продолжают преображаться и привлекать гостей Семёнов, Чкаловск, Городец и Выкса. Растет популярность природных достопримечательностей Нижегородской области - таких, как озеро Светлояр, озеро Тосканка, Керженский заповедник.
Яковлев подчеркнул, что в 2025 году регион продолжает работу по повышению своей туристической привлекательности, в том числе в рамках реализации нового национального проекта "Туризм и гостеприимство". "В туризме многое решают эмоции, первое впечатление, а значит, у принимающей стороны нет права на ошибку. Главное для нас – это то, что в регион гости хотят возвращаться и рекомендуют его другим. Это общая заслуга всех субъектов индустрии гостеприимства и самих жителей, которые трудятся на благо своей малой родины", – цитирует пресс-служба слова министра.
Всего на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Нижегородской области за последние 4 года было направлено около 6,6 миллиарда рублей.
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