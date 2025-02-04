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В России разработали приложение с ИИ для планирования автопутешествий - РИА Новости, 04.02.2025
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09:00 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/nti-1997232504.html
В России разработали приложение с ИИ для планирования автопутешествий
В России разработали приложение с ИИ для планирования автопутешествий - РИА Новости, 04.02.2025
В России разработали приложение с ИИ для планирования автопутешествий
Компания-участник рынка SportNet ("Спортнет") НТИ "Дом кругом" разработала платформу для автопутешественников, которая с помощью нейросети позволит планировать... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:00:00+03:00
2025-02-04T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Компания-участник рынка SportNet ("Спортнет") НТИ "Дом кругом" разработала платформу для автопутешественников, которая с помощью нейросети позволит планировать маршрут, делиться локациями, а также отправить сигнал о помощи и арендовать автодом, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ. "Дом.Кругом" - это платформенное решение нового поколения для организации активного отдыха и туризма. Приложение первым на российском рынке использует нейросеть, обученную только на проверенных данных, которая помогает легко и быстро создать маршрут для пользователя, предложив уникальные спортивные объекты и эксклюзивные места для посещения, которых нет в обычных сборниках", - рассказали в НТИ со ссылкой на компанию "Дом кругом". Отмечается, что внутри платформы можно планировать поездки, делиться локациями для занятий спортом, общаться с другими пользователями и даже арендовать автодом для остановок на дикой природе. С платформой сотрудничают крупные агрегаторы, на данный момент количество пользователей уже превысило 100 тысяч человек. "Приложение "Дом.Кругом" имеет высокий уровень персонализации. Интеллектуальный ассистент поможет составить план поездки по личным предпочтениям спортсмена или туриста: подберет локации, остановки, даст важную информацию и раскроет детали. Если вы активный спортсмен, алгоритм подбирает наиболее интересные активные занятия, а для отдыхающих с палаткой - места для кемпа. Сами пользователи могут опубликовать личные маршруты, которые они могут построить на интерактивной карте, добавив информацию и описание", - уточнили в компании. Кроме того, в приложении есть кнопка SOS, которая позволяет запросить помощь у других спортсменов и путешественников неподалеку, а также отправить запрос в ближайшие кемпинги и сервисные центры. На случай чрезвычайной ситуации, платформа также отправляет запрос экстренным контактам пользователя, которые он указал в личном профиле, уточнили разработчики. "Сейчас команда проекта занимается интеграцией интеллектуального ассистента. Однако пользователи приложения уже могут самостоятельно планировать маршруты, искать спортивные мероприятия, арендовать экипировку и организовывать совместный активный отдых", - заключили создатели.
https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html
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россия, технологии
Россия, Технологии
В России разработали приложение с ИИ для планирования автопутешествий

Российская компания разработала платформу с нейросетью для автопутешествий

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Компания-участник рынка SportNet ("Спортнет") НТИ "Дом кругом" разработала платформу для автопутешественников, которая с помощью нейросети позволит планировать маршрут, делиться локациями, а также отправить сигнал о помощи и арендовать автодом, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ.
"Дом.Кругом" - это платформенное решение нового поколения для организации активного отдыха и туризма. Приложение первым на российском рынке использует нейросеть, обученную только на проверенных данных, которая помогает легко и быстро создать маршрут для пользователя, предложив уникальные спортивные объекты и эксклюзивные места для посещения, которых нет в обычных сборниках", - рассказали в НТИ со ссылкой на компанию "Дом кругом".
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Отмечается, что внутри платформы можно планировать поездки, делиться локациями для занятий спортом, общаться с другими пользователями и даже арендовать автодом для остановок на дикой природе. С платформой сотрудничают крупные агрегаторы, на данный момент количество пользователей уже превысило 100 тысяч человек.
"Приложение "Дом.Кругом" имеет высокий уровень персонализации. Интеллектуальный ассистент поможет составить план поездки по личным предпочтениям спортсмена или туриста: подберет локации, остановки, даст важную информацию и раскроет детали. Если вы активный спортсмен, алгоритм подбирает наиболее интересные активные занятия, а для отдыхающих с палаткой - места для кемпа. Сами пользователи могут опубликовать личные маршруты, которые они могут построить на интерактивной карте, добавив информацию и описание", - уточнили в компании.
Кроме того, в приложении есть кнопка SOS, которая позволяет запросить помощь у других спортсменов и путешественников неподалеку, а также отправить запрос в ближайшие кемпинги и сервисные центры. На случай чрезвычайной ситуации, платформа также отправляет запрос экстренным контактам пользователя, которые он указал в личном профиле, уточнили разработчики.
"Сейчас команда проекта занимается интеграцией интеллектуального ассистента. Однако пользователи приложения уже могут самостоятельно планировать маршруты, искать спортивные мероприятия, арендовать экипировку и организовывать совместный активный отдых", - заключили создатели.
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