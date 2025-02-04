https://ria.ru/20250204/nauka-1997110995.html

Российские генетики раскрыли тайну древнего погребения на Дону

Российские генетики раскрыли тайну древнего погребения на Дону - РИА Новости, 04.02.2025

Российские генетики раскрыли тайну древнего погребения на Дону

Генетическое исследование погребения с некрополя Ростовского городища (вторая половина VI – начало VII века н. э.) подтвердило его связь с Великим переселением... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T07:00:00+03:00

2025-02-04T07:00:00+03:00

2025-02-04T07:00:00+03:00

наука

южный федеральный университет

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восток

что не найдешь в учебнике

университетская наука

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Генетическое исследование погребения с некрополя Ростовского городища (вторая половина VI – начало VII века н. э.) подтвердило его связь с Великим переселением народов, установили ученые ЮФУ. Найденные ими азиатские корни в генах погребенного соответствуют общим историческим процессам эпохи, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки.Исследователи Южного федерального университета (ЮФУ) изучили погребение конца VI – начала VII вв. н. э., найденное на некрополе Ростовского городища, расположенного на территории современного города Ростова-на-Дону (район ул. Станиславского/Чехова).По мнению ученых ЮФУ, захоронение может быть связано с мигрантами с Востока, конкретнее — с культурной группой типа Суханово. Она может быть связана с тюркоязычными кочевниками утигурами, господствовавшими в Подонье после победы над кутригурами, с середины VI в. до начала VII в. Об этом свидетельствуют отсутствие инвентаря (найдены только поясная гарнитура, обувные пряжки и следы деревянной миски), костяк коня рядом с погребенным, северная ориентировка, возможное использование савана, о чем можно судить по плотно прижатым рукам и ногам погребенного."Согласно результатам генетического анализа, в митохондриальной ДНК погребенного была идентифицирована гаплогруппа D4q*, что указывает на его происхождение из Восточной и Юго-Восточной Азии, с возможными связями с современными народами Тибета и Киргизии. Это подтверждается и данными исследования аутосомной ДНК, которые показывают высокое сходство с современными популяциями Восточной Азии", — приводит пресс-служба Минобрнауки слова научного сотрудника лаборатории "Идентификация объектов биологического происхождения" Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Ольги Арамовой.Ученые установили, что у погребенного были темные кожа, глаза и волосы. Исследования химического состава предметов погребального инвентаря (в том числе покрытия на металлических деталях поясной гарнитуры) позволили выявить уникальные культурные особенности этого человека."Геральдическая гарнитура, покрытая золотой фольгой и выполненная из свинца, — уникальная находка для Ростовского городища. Свинец, использованный для изготовления части украшений, скорее всего, был более доступным и дешевым материалом, чем серебро. Это может свидетельствовать о том, что погребенный не принадлежал к высшему слою общества. Тем не менее наличие золотого покрытия на некоторых элементах украшений указывает на его достаточно высокий статус, что заставляет пересматривать привычные представления о социальных структурах того времени", — сообщил заведующий кафедрой археологии и истории древнего мира ЮФУ Евгений Вдовченков.В середине VI в. – начале VII в. тюрки-мигранты с Востока, включая утигуров, господствовали в степной зоне, отмечают исследователи. Они считают, что погребенный с Ростовского городища мог принадлежать к утигурам, но не утверждают этого на 100 процентов, учитывая ограниченное количество погребений этого времени и специфику археологических источников."Погребенный, скорее всего, не принадлежал к высшей элите, хотя и не был бедняком, поскольку традиции не предполагали захоронение обычного человека с лошадью в конском снаряжении, с оружием и ценной посудой. Деформация черепа погребенного свидетельствует о сохранении некоторых традиций, пришедших с сармато-аланского мира. Эти элементы указывают на преемственность между различными эпохами и культурами, которые существовали на территории Нижнего Дона", — рассказал Вдовченков.Он пояснил, что еще в первые века нашей эры сарматы принесли с Востока традицию обвязывать череп младенцам так, чтобы он приобретал вытянутую форму. Так принято было делать в определенной, весьма благополучной группе: антропологические исследования показывают, что погребенные с деформированным черепом жили дольше, чем без деформации."Эта традиция встречается в поселениях в степной зоне, на меотских городищах и в Танаисе и связывают ее с присутствием сарматов. В эпоху Великого переселения народов кавказские аланы и сарматы распространили эту традицию, сделав ее престижной. Это может объяснить ее использование этим погребенным", — объяснил эксперт.Комплексное междисциплинарное исследование ученых ЮФУ позволило не только уточнить миграционные потоки в эпоху раннего Средневековья, но и дало уникальные данные о смешении культур и этнических групп в период Великого переселения народов. По мнению авторов, оно внесет важный вклад в реконструкцию этногенетической истории Юга России и позволит более точно понять, как различные народности влияли на формирование населения региона."Это погребение очень ярко обрисовывает специфику эпохи Великого переселения народов, переходной между сарматской эпохой (II в. до н.э. – IV в. н.э.) и временем Хазарского каганата (вторая половина VII–X вв. н.э.). У нас не так много погребений с изделиями в геральдическом стиле, и то, что удалось провести его комплексное исследование с помощью археологов, генетиков и физиков, дало нам важную информацию о прошлом нашего региона", — подчеркнул Вдовченков.Сегодня ученые занимаются анализом поверхности костей, чтобы определить краску, использованную для савана. Первые результаты проекта опубликованы в научном журнале "Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья".

https://ria.ru/20241019/istoriya-1978786656.html

https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html

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южный федеральный университет, ростов-на-дону, восток, что не найдешь в учебнике, университетская наука