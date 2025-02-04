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Юрист предупредил о новом порядке вступления в наследство - РИА Новости, 04.02.2025
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02:54 04.02.2025 (обновлено: 04:34 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/nasledstvo-1997213239.html
Юрист предупредил о новом порядке вступления в наследство
Юрист предупредил о новом порядке вступления в наследство - РИА Новости, 04.02.2025
Юрист предупредил о новом порядке вступления в наследство
С 5 февраля вступает в силу новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:54:00+03:00
2025-02-04T04:34:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
нотариусы
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С 5 февраля вступает в силу новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Президент Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал законодательные поправки в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, согласно которым ЗАГСы теперь будут передавать нотариусам сведения о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах."Теперь нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство, в целях проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию, обязан запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Такая проверка не потребуется только в случае, если нотариусу представлены документы, подтверждающие факт государственной регистрации смерти наследодателя, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств", — сообщил Хаминский.Юрист заверил, что новый порядок упростит процесс подтверждения родства наследникам, а также сократит число судебных споров о наследстве. Хаминский добавил, что проверка также поможет помешать мошенникам вступить в наследство с помощью поддельных документов.Как отметил Хаминский, получение сведений из ЗАГСов позволит нотариусам упростить процедуру извещения родственников об открытии наследства.
https://ria.ru/20241019/nasledstvo-1978870951.html
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), нотариусы
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Нотариусы
Юрист предупредил о новом порядке вступления в наследство

Юрист Хаминский: новый порядок вступления в наследство в РФ упростит его процесс

© Depositphotos.com / stokketeДевушка подписывает документы
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Depositphotos.com / stokkete
Девушка подписывает документы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С 5 февраля вступает в силу новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Президент Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал законодательные поправки в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, согласно которым ЗАГСы теперь будут передавать нотариусам сведения о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах.
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"Теперь нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство, в целях проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию, обязан запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Такая проверка не потребуется только в случае, если нотариусу представлены документы, подтверждающие факт государственной регистрации смерти наследодателя, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств", — сообщил Хаминский.
Юрист заверил, что новый порядок упростит процесс подтверждения родства наследникам, а также сократит число судебных споров о наследстве. Хаминский добавил, что проверка также поможет помешать мошенникам вступить в наследство с помощью поддельных документов.
Как отметил Хаминский, получение сведений из ЗАГСов позволит нотариусам упростить процедуру извещения родственников об открытии наследства.
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