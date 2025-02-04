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Поставщик ПО для ВСУ прокомментировал работу департамента Маска - РИА Новости, 04.02.2025
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14:10 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/musk-1997310600.html
Поставщик ПО для ВСУ прокомментировал работу департамента Маска
Поставщик ПО для ВСУ прокомментировал работу департамента Маска - РИА Новости, 04.02.2025
Поставщик ПО для ВСУ прокомментировал работу департамента Маска
Гендиректор американской компании Palantir, поставляющей программное обеспечение для ВСУ, заявил, что работа департамента эффективности государственного... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:10:00+03:00
2025-02-04T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гендиректор американской компании Palantir, поставляющей программное обеспечение для ВСУ, заявил, что работа департамента эффективности государственного управления США (DOGE) принесет большую выгоду его компании, сообщает газета Financial Times. "Гендиректор Алекс Карп заявил аналитикам в понедельник, что работа миллиардера Илона Маска и возглавляемого им департамента эффективности государственного управления по сокращению трат будет "хорошей для американцев" и "очень хорошей для Palantir", которая получает две трети доходов в США от государственных контрактов", - пишет издание. Отмечается, что технический директор компании Шьям Санкар заявил о войне США с Китаем в области искусственного интеллекта. "Мы ведем гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта", - приводит издание его слова. В марте 2024 года американский разработчик программного обеспечения для спецслужб Palantir Technologies заключил соглашение о сотрудничестве с Киевом по программе разминирования территорий с использованием технологий искусственного интеллекта. Летом того же года агентство Блумберг передавало, что украинские чиновники жалуются на то, что некоторые технологии с использованием ИИ, предоставленные им рядом западных компаний, в большей степени являются "хайпом" нежели эффективными инструментами.
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в мире, технологии, сша, китай, киев, алексей карпов, илон маск, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, США, Китай, Киев, Алексей Карпов, Илон Маск, Вооруженные силы Украины
Поставщик ПО для ВСУ прокомментировал работу департамента Маска

FT: глава Palantir Карп заявил о большой выгоде от работы Маска во главе DOGE

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Fotolia / DragonImages
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гендиректор американской компании Palantir, поставляющей программное обеспечение для ВСУ, заявил, что работа департамента эффективности государственного управления США (DOGE) принесет большую выгоду его компании, сообщает газета Financial Times.
"Гендиректор Алекс Карп заявил аналитикам в понедельник, что работа миллиардера Илона Маска и возглавляемого им департамента эффективности государственного управления по сокращению трат будет "хорошей для американцев" и "очень хорошей для Palantir", которая получает две трети доходов в США от государственных контрактов", - пишет издание.
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Отмечается, что технический директор компании Шьям Санкар заявил о войне США с Китаем в области искусственного интеллекта.
"Мы ведем гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта", - приводит издание его слова.
В марте 2024 года американский разработчик программного обеспечения для спецслужб Palantir Technologies заключил соглашение о сотрудничестве с Киевом по программе разминирования территорий с использованием технологий искусственного интеллекта. Летом того же года агентство Блумберг передавало, что украинские чиновники жалуются на то, что некоторые технологии с использованием ИИ, предоставленные им рядом западных компаний, в большей степени являются "хайпом" нежели эффективными инструментами.
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