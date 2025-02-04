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В Мурманске госпитализировали более 30 постояльцев дома-интерната - РИА Новости, 04.02.2025
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16:38 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/murmansk-1997348969.html
В Мурманске госпитализировали более 30 постояльцев дома-интерната
В Мурманске госпитализировали более 30 постояльцев дома-интерната - РИА Новости, 04.02.2025
В Мурманске госпитализировали более 30 постояльцев дома-интерната
Тридцать три постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов Мурманска госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, их состояние стабильное,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:38:00+03:00
2025-02-04T16:38:00+03:00
здоровье - общество
мурманская область
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Тридцать три постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов Мурманска госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Мурманской области &quot;По эпидпоказаниям для изоляции заболевших, даже с легкой формой заболевания, госпитализировали. По состоянию на 14.00 4 февраля в стационаре находится 33 человека. Их состояние стабильное. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Коечный фонд и запас лекарственных средств достаточный&quot;, - сообщили в Минздраве области.Отмечается, что специалисты управления Роспотребнадзора по Мурманской области провели лабораторные обследования: взяты смывы, проведен осмотр всех получателей. В доме-интернате приняты все меры по устранению и нераспространению заболевания среди получателей социальных услуг и сотрудников. Все контактные лица с заболевшими изолированы. Сообщается, что обеспечено ежедневное медицинское наблюдение за всеми постояльцами и персоналом. Проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, усилена текущая дезинфекция во всем учреждении. Как сообщается на странице "ВКонтакте" самого учреждения, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки с 4 по 10 февраля вводится запрет на посещения, а также передачу продуктов.
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здоровье - общество, мурманская область, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Мурманская область, Мурманск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Мурманске госпитализировали более 30 постояльцев дома-интерната

В Мурманске 33 постояльца дома-интерната госпитализировали с кишечной инфекцией

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВрач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы. Архивное фото
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МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Тридцать три постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов Мурманска госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Мурманской области
«

"По эпидпоказаниям для изоляции заболевших, даже с легкой формой заболевания, госпитализировали. По состоянию на 14.00 4 февраля в стационаре находится 33 человека. Их состояние стабильное. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Коечный фонд и запас лекарственных средств достаточный", - сообщили в Минздраве области.

Отмечается, что специалисты управления Роспотребнадзора по Мурманской области провели лабораторные обследования: взяты смывы, проведен осмотр всех получателей.
В доме-интернате приняты все меры по устранению и нераспространению заболевания среди получателей социальных услуг и сотрудников. Все контактные лица с заболевшими изолированы. Сообщается, что обеспечено ежедневное медицинское наблюдение за всеми постояльцами и персоналом. Проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, усилена текущая дезинфекция во всем учреждении.
Как сообщается на странице "ВКонтакте" самого учреждения, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки с 4 по 10 февраля вводится запрет на посещения, а также передачу продуктов.
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Здоровье - ОбществоМурманская областьМурманскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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