В Мурманске госпитализировали более 30 постояльцев дома-интерната
В Мурманске 33 постояльца дома-интерната госпитализировали с кишечной инфекцией
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВрач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы. Архивное фото
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МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Тридцать три постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов Мурманска госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Мурманской области
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"По эпидпоказаниям для изоляции заболевших, даже с легкой формой заболевания, госпитализировали. По состоянию на 14.00 4 февраля в стационаре находится 33 человека. Их состояние стабильное. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Коечный фонд и запас лекарственных средств достаточный", - сообщили в Минздраве области.
Отмечается, что специалисты управления Роспотребнадзора по Мурманской области провели лабораторные обследования: взяты смывы, проведен осмотр всех получателей.
В доме-интернате приняты все меры по устранению и нераспространению заболевания среди получателей социальных услуг и сотрудников. Все контактные лица с заболевшими изолированы. Сообщается, что обеспечено ежедневное медицинское наблюдение за всеми постояльцами и персоналом. Проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, усилена текущая дезинфекция во всем учреждении.
Как сообщается на странице "ВКонтакте" самого учреждения, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки с 4 по 10 февраля вводится запрет на посещения, а также передачу продуктов.
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