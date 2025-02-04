https://ria.ru/20250204/murmansk-1997348969.html

В Мурманске госпитализировали более 30 постояльцев дома-интерната

В Мурманске госпитализировали более 30 постояльцев дома-интерната - РИА Новости, 04.02.2025

В Мурманске госпитализировали более 30 постояльцев дома-интерната

Тридцать три постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов Мурманска госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, их состояние стабильное,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:38:00+03:00

2025-02-04T16:38:00+03:00

2025-02-04T16:38:00+03:00

здоровье - общество

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мурманск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Тридцать три постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов Мурманска госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Мурманской области "По эпидпоказаниям для изоляции заболевших, даже с легкой формой заболевания, госпитализировали. По состоянию на 14.00 4 февраля в стационаре находится 33 человека. Их состояние стабильное. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Коечный фонд и запас лекарственных средств достаточный", - сообщили в Минздраве области.Отмечается, что специалисты управления Роспотребнадзора по Мурманской области провели лабораторные обследования: взяты смывы, проведен осмотр всех получателей. В доме-интернате приняты все меры по устранению и нераспространению заболевания среди получателей социальных услуг и сотрудников. Все контактные лица с заболевшими изолированы. Сообщается, что обеспечено ежедневное медицинское наблюдение за всеми постояльцами и персоналом. Проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, усилена текущая дезинфекция во всем учреждении. Как сообщается на странице "ВКонтакте" самого учреждения, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки с 4 по 10 февраля вводится запрет на посещения, а также передачу продуктов.

https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, мурманская область, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия