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Концентрация микропластика в мозге человека выросла

Концентрация микропластика в мозге человека выросла - РИА Новости, 04.02.2025

Концентрация микропластика в мозге человека выросла

Концентрация микропластика в человеческом мозге выросла на 50% с 2016 года и превысила его концентрацию в печени или почках, следует из исследования,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Концентрация микропластика в человеческом мозге выросла на 50% с 2016 года и превысила его концентрацию в печени или почках, следует из исследования, опубликованного в медицинском научном журнале Nature Medicine. Ученые из университета Нью-Мексико в США проанализировали образцы мозга умерших в 2016 и 2024 годах людей, в том числе 12 образцов мозга страдавших деменцией. "В образцах печени и мозга, взятых в 2024 году, концентрация микропластика была значительно выше, чем в образцах, взятых в 2016 году... Общая массовая концентрация пластика в мозге, проанализированном в данном исследовании, увеличилась примерно на 50% за последние восемь лет", - говорится в тексте исследования. В исследовании подчеркивается, что концентрация микропластика в человеческом мозге в 7-30 раз превышала его количество в печени или почках. Кроме того, ученые убедились, что концентрация микропластика в образцах мозга страдавших от деменции была значительно выше, чем в образцах, взятых у не подверженных каким-либо заболеваниям людей.

https://ria.ru/20240916/mikroplastik-1973064266.html

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