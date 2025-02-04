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Концентрация микропластика в мозге человека выросла - РИА Новости, 04.02.2025
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Наука
 
18:08 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/mozg-1997368902.html
Концентрация микропластика в мозге человека выросла
Концентрация микропластика в мозге человека выросла - РИА Новости, 04.02.2025
Концентрация микропластика в мозге человека выросла
Концентрация микропластика в человеческом мозге выросла на 50% с 2016 года и превысила его концентрацию в печени или почках, следует из исследования,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:08:00+03:00
2025-02-04T18:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Концентрация микропластика в человеческом мозге выросла на 50% с 2016 года и превысила его концентрацию в печени или почках, следует из исследования, опубликованного в медицинском научном журнале Nature Medicine. Ученые из университета Нью-Мексико в США проанализировали образцы мозга умерших в 2016 и 2024 годах людей, в том числе 12 образцов мозга страдавших деменцией. "В образцах печени и мозга, взятых в 2024 году, концентрация микропластика была значительно выше, чем в образцах, взятых в 2016 году... Общая массовая концентрация пластика в мозге, проанализированном в данном исследовании, увеличилась примерно на 50% за последние восемь лет", - говорится в тексте исследования. В исследовании подчеркивается, что концентрация микропластика в человеческом мозге в 7-30 раз превышала его количество в печени или почках. Кроме того, ученые убедились, что концентрация микропластика в образцах мозга страдавших от деменции была значительно выше, чем в образцах, взятых у не подверженных каким-либо заболеваниям людей.
https://ria.ru/20240916/mikroplastik-1973064266.html
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нью-мексико, сша, наука, здоровье
Наука, Нью-Мексико, США, Наука, Здоровье
Концентрация микропластика в мозге человека выросла

Nature Medicine: концентрация микропластика в мозге выросла на 50% с 2016 года

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Концентрация микропластика в человеческом мозге выросла на 50% с 2016 года и превысила его концентрацию в печени или почках, следует из исследования, опубликованного в медицинском научном журнале Nature Medicine.
Ученые из университета Нью-Мексико в США проанализировали образцы мозга умерших в 2016 и 2024 годах людей, в том числе 12 образцов мозга страдавших деменцией.
"В образцах печени и мозга, взятых в 2024 году, концентрация микропластика была значительно выше, чем в образцах, взятых в 2016 году... Общая массовая концентрация пластика в мозге, проанализированном в данном исследовании, увеличилась примерно на 50% за последние восемь лет", - говорится в тексте исследования.
В исследовании подчеркивается, что концентрация микропластика в человеческом мозге в 7-30 раз превышала его количество в печени или почках.
Кроме того, ученые убедились, что концентрация микропластика в образцах мозга страдавших от деменции была значительно выше, чем в образцах, взятых у не подверженных каким-либо заболеваниям людей.
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