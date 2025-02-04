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Концентрация микропластика в мозге человека выросла
Концентрация микропластика в мозге человека выросла - РИА Новости, 04.02.2025
Концентрация микропластика в мозге человека выросла
Концентрация микропластика в человеческом мозге выросла на 50% с 2016 года и превысила его концентрацию в печени или почках, следует из исследования,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Концентрация микропластика в человеческом мозге выросла на 50% с 2016 года и превысила его концентрацию в печени или почках, следует из исследования, опубликованного в медицинском научном журнале Nature Medicine. Ученые из университета Нью-Мексико в США проанализировали образцы мозга умерших в 2016 и 2024 годах людей, в том числе 12 образцов мозга страдавших деменцией. "В образцах печени и мозга, взятых в 2024 году, концентрация микропластика была значительно выше, чем в образцах, взятых в 2016 году... Общая массовая концентрация пластика в мозге, проанализированном в данном исследовании, увеличилась примерно на 50% за последние восемь лет", - говорится в тексте исследования. В исследовании подчеркивается, что концентрация микропластика в человеческом мозге в 7-30 раз превышала его количество в печени или почках. Кроме того, ученые убедились, что концентрация микропластика в образцах мозга страдавших от деменции была значительно выше, чем в образцах, взятых у не подверженных каким-либо заболеваниям людей.
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Наука, Нью-Мексико, США, Наука, Здоровье
Концентрация микропластика в мозге человека выросла
Nature Medicine: концентрация микропластика в мозге выросла на 50% с 2016 года
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Концентрация микропластика в человеческом мозге выросла на 50% с 2016 года и превысила его концентрацию в печени или почках, следует из исследования, опубликованного в медицинском научном журнале Nature Medicine
.
Ученые из университета Нью-Мексико
в США
проанализировали образцы мозга умерших в 2016 и 2024 годах людей, в том числе 12 образцов мозга страдавших деменцией.
"В образцах печени и мозга, взятых в 2024 году, концентрация микропластика была значительно выше, чем в образцах, взятых в 2016 году... Общая массовая концентрация пластика в мозге, проанализированном в данном исследовании, увеличилась примерно на 50% за последние восемь лет", - говорится в тексте исследования.
В исследовании подчеркивается, что концентрация микропластика в человеческом мозге в 7-30 раз превышала его количество в печени или почках.
Кроме того, ученые убедились, что концентрация микропластика в образцах мозга страдавших от деменции была значительно выше, чем в образцах, взятых у не подверженных каким-либо заболеваниям людей.