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В Москве проверили свыше 100 тысяч газовых плит - РИА Новости, 04.02.2025
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13:53 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/moskva-1997306824.html
В Москве проверили свыше 100 тысяч газовых плит
В Москве проверили свыше 100 тысяч газовых плит - РИА Новости, 04.02.2025
В Москве проверили свыше 100 тысяч газовых плит
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году свыше 100 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:53:00+03:00
2025-02-04T13:53:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году свыше 100 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За январь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности свыше 100 тысяч газовых плит. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Информация о датах и времени проведения проверок размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. "В столице около 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. "Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - подчеркнул Бирюков. -0-
https://ria.ru/20240916/biryukov-1972900986.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве проверили свыше 100 тысяч газовых плит

Заммэра Бирюков: в Москве проверили свыше 100 тысяч газовых плит

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Зажжение газовой конфорки
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году свыше 100 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За январь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности свыше 100 тысяч газовых плит. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Информация о датах и времени проведения проверок размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.
"В столице около 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа.
"Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - подчеркнул Бирюков. -0-
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