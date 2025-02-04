В Узбекистане разоблачили сеть телефонных мошенников, обманывавших россиян
В Узбекистане задержали 32 телефонных мошенника, обманывавших россиян
© ХAVFSIZLIK/TelegramПравоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников, которые обманом присваивали личные средства граждан России
Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников, которые обманом присваивали личные средства граждан России
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 4 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников, которые через три кол-центра в стране обманом присваивали личные средства граждан России, сообщил пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики в Telegram.
«
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации", — говорится в видео, размещенном в канале СГБ.
СМИ: у россиян изымают автомобили, ввезенные мошенниками из Казахстана
12 октября 2024, 01:22
Используя персональные данные граждан России, покупавших биологически активные добавки (БАДы) в интернете, "операторы" таких кол-центров представлялись сотрудниками следственных органов и предлагали выплаты за возмещение якобы причиненного продавцами БАДов морального вреда.
Часть злоумышленников действовала от имени представителей Минфина России, они обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога. Для получения компенсации мошенники предлагали перечислить на указываемые ими реквизиты банковских карт необходимый взнос, утверждая, что без этого невозможно получить средства.
"Все 32 человека задержаны в процессуальном порядке", — добавили в СГБ.
Против них возбудили уголовное дело о мошенничество, совершенном группой лиц, и незаконном (несанкционированном) доступе к компьютерной информации.
Сейчас продолжается следствие.