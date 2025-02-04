Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане разоблачили сеть телефонных мошенников, обманывавших россиян - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 04.02.2025 (обновлено: 16:59 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/moshennik-1997341703.html
В Узбекистане разоблачили сеть телефонных мошенников, обманывавших россиян
В Узбекистане разоблачили сеть телефонных мошенников, обманывавших россиян - РИА Новости, 04.02.2025
В Узбекистане разоблачили сеть телефонных мошенников, обманывавших россиян
Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников, которые через три кол-центра в стране обманом присваивали личные средства граждан... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:20:00+03:00
2025-02-04T16:59:00+03:00
узбекистан
фергана
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997346531_0:44:826:508_1920x0_80_0_0_ab1901552a2ad4c71416414a1bf93f1c.jpg
ТАШКЕНТ, 4 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников, которые через три кол-центра в стране обманом присваивали личные средства граждан России, сообщил пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики в Telegram."В ходе оперативно-разыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации", — говорится в видео, размещенном в канале СГБ.По данным следствия, преступная структура, состоящая из 32 человек, действовала под видом двух кол-центров в Фергане и одного в Ташкенте.Используя персональные данные граждан России, покупавших биологически активные добавки (БАДы) в интернете, "операторы" таких кол-центров представлялись сотрудниками следственных органов и предлагали выплаты за возмещение якобы причиненного продавцами БАДов морального вреда.Часть злоумышленников действовала от имени представителей Минфина России, они обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога. Для получения компенсации мошенники предлагали перечислить на указываемые ими реквизиты банковских карт необходимый взнос, утверждая, что без этого невозможно получить средства."Все 32 человека задержаны в процессуальном порядке", — добавили в СГБ.Против них возбудили уголовное дело о мошенничество, совершенном группой лиц, и незаконном (несанкционированном) доступе к компьютерной информации.Сейчас продолжается следствие.
https://ria.ru/20241012/afera-1977700914.html
https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html
узбекистан
фергана
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997346531_0:0:678:508_1920x0_80_0_0_5d82fd7e720400b623539ec034fc547a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, фергана, россия, происшествия
Узбекистан, Фергана, Россия, Происшествия
В Узбекистане разоблачили сеть телефонных мошенников, обманывавших россиян

В Узбекистане задержали 32 телефонных мошенника, обманывавших россиян

© ХAVFSIZLIK/TelegramПравоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников, которые обманом присваивали личные средства граждан России
Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников, которые обманом присваивали личные средства граждан России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© ХAVFSIZLIK/Telegram
Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников, которые обманом присваивали личные средства граждан России
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 4 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников, которые через три кол-центра в стране обманом присваивали личные средства граждан России, сообщил пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики в Telegram.
«
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации", — говорится в видео, размещенном в канале СГБ.
Продажа автомобиля в автосалоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
СМИ: у россиян изымают автомобили, ввезенные мошенниками из Казахстана
12 октября 2024, 01:22
По данным следствия, преступная структура, состоящая из 32 человек, действовала под видом двух кол-центров в Фергане и одного в Ташкенте.
Используя персональные данные граждан России, покупавших биологически активные добавки (БАДы) в интернете, "операторы" таких кол-центров представлялись сотрудниками следственных органов и предлагали выплаты за возмещение якобы причиненного продавцами БАДов морального вреда.
Часть злоумышленников действовала от имени представителей Минфина России, они обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога. Для получения компенсации мошенники предлагали перечислить на указываемые ими реквизиты банковских карт необходимый взнос, утверждая, что без этого невозможно получить средства.
"Все 32 человека задержаны в процессуальном порядке", — добавили в СГБ.
Против них возбудили уголовное дело о мошенничество, совершенном группой лиц, и незаконном (несанкционированном) доступе к компьютерной информации.
Сейчас продолжается следствие.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
27 января, 19:49
 
УзбекистанФерганаРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала