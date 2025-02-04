В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны
Додон: Молдавия должна изменить курс внешней политики, ослабив зависимость от ЕС
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Молдавия должна пересмотреть курс внешней политики, ослабив зависимость от Брюсселя и исходя из национальных интересов, заявил во вторник лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Игорь Додон.
"Внешняя политика партии "Действие и солидарность" в последние годы — это преступление против национальных интересов Молдовы. Сегодня внешняя политика строится в угоду глобалистам и брюссельской бюрократии, а не в интересах молдавского народа. Это привело к ослаблению экономики, росту цен и социальной нестабильности", — сказал Додон на брифинге в Кишиневе
Лидер социалистов также подчеркнул, что за время правления нынешней партии власти в Молдавии произошел значительный спад всех отраслей экономики: промышленности, энергетики и ключевой для страны аграрной отрасли. "Отсутствие компетентных управленцев во властных структурах и превалирование внешней повестки над внутренней привели к тяжелейшему экономическому кризису, сопровождаемому обнищанием населения и депопуляцией страны", - добавил Додон.
Ранее власти страны заявляли о неизменности курса на евроинтеграцию, однако социологические опросы фиксируют снижение поддержки этого вектора среди населения.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
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