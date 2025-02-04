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В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны - РИА Новости, 04.02.2025
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14:40 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/moldavija-1997313390.html
В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны
В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны - РИА Новости, 04.02.2025
В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны
Молдавия должна пересмотреть курс внешней политики, ослабив зависимость от Брюсселя и исходя из национальных интересов, заявил во вторник лидер Партии... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:40:00+03:00
2025-02-04T14:40:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
игорь додон
евросоюз
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КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Молдавия должна пересмотреть курс внешней политики, ослабив зависимость от Брюсселя и исходя из национальных интересов, заявил во вторник лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Игорь Додон. "Внешняя политика партии "Действие и солидарность" в последние годы — это преступление против национальных интересов Молдовы. Сегодня внешняя политика строится в угоду глобалистам и брюссельской бюрократии, а не в интересах молдавского народа. Это привело к ослаблению экономики, росту цен и социальной нестабильности", — сказал Додон на брифинге в Кишиневе Политик предложил отказаться от односторонней ориентации на ЕС и расширять сотрудничество через двусторонние переговоры с отдельными странами Европы. "Премьер Венгрии (Виктор - ред.) Орбан и другие лидеры-прагматики понимают наши нужды лучше, чем технократы Евросоюза", — отметил Додон. Лидер социалистов также подчеркнул, что за время правления нынешней партии власти в Молдавии произошел значительный спад всех отраслей экономики: промышленности, энергетики и ключевой для страны аграрной отрасли. "Отсутствие компетентных управленцев во властных структурах и превалирование внешней повестки над внутренней привели к тяжелейшему экономическому кризису, сопровождаемому обнищанием населения и депопуляцией страны", - добавил Додон. Ранее власти страны заявляли о неизменности курса на евроинтеграцию, однако социологические опросы фиксируют снижение поддержки этого вектора среди населения. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
https://ria.ru/20250202/mid-1996876554.html
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молдавия, россия, кишинев, игорь додон, евросоюз, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Игорь Додон, Евросоюз, В мире
В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны

Додон: Молдавия должна изменить курс внешней политики, ослабив зависимость от ЕС

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Молдавия должна пересмотреть курс внешней политики, ослабив зависимость от Брюсселя и исходя из национальных интересов, заявил во вторник лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Игорь Додон.
"Внешняя политика партии "Действие и солидарность" в последние годы — это преступление против национальных интересов Молдовы. Сегодня внешняя политика строится в угоду глобалистам и брюссельской бюрократии, а не в интересах молдавского народа. Это привело к ослаблению экономики, росту цен и социальной нестабильности", — сказал Додон на брифинге в Кишиневе
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Политик предложил отказаться от односторонней ориентации на ЕС и расширять сотрудничество через двусторонние переговоры с отдельными странами Европы. "Премьер Венгрии (Виктор - ред.) Орбан и другие лидеры-прагматики понимают наши нужды лучше, чем технократы Евросоюза", — отметил Додон.
Лидер социалистов также подчеркнул, что за время правления нынешней партии власти в Молдавии произошел значительный спад всех отраслей экономики: промышленности, энергетики и ключевой для страны аграрной отрасли. "Отсутствие компетентных управленцев во властных структурах и превалирование внешней повестки над внутренней привели к тяжелейшему экономическому кризису, сопровождаемому обнищанием населения и депопуляцией страны", - добавил Додон.
Ранее власти страны заявляли о неизменности курса на евроинтеграцию, однако социологические опросы фиксируют снижение поддержки этого вектора среди населения.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
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МолдавияРоссияКишиневИгорь ДодонЕвросоюзВ мире
 
 
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