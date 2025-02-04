https://ria.ru/20250204/moldavija-1997313390.html

В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны

В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны - РИА Новости, 04.02.2025

В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны

Молдавия должна пересмотреть курс внешней политики, ослабив зависимость от Брюсселя и исходя из национальных интересов, заявил во вторник лидер Партии... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:40:00+03:00

2025-02-04T14:40:00+03:00

2025-02-04T14:40:00+03:00

молдавия

россия

кишинев

игорь додон

евросоюз

в мире

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КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Молдавия должна пересмотреть курс внешней политики, ослабив зависимость от Брюсселя и исходя из национальных интересов, заявил во вторник лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Игорь Додон. "Внешняя политика партии "Действие и солидарность" в последние годы — это преступление против национальных интересов Молдовы. Сегодня внешняя политика строится в угоду глобалистам и брюссельской бюрократии, а не в интересах молдавского народа. Это привело к ослаблению экономики, росту цен и социальной нестабильности", — сказал Додон на брифинге в Кишиневе Политик предложил отказаться от односторонней ориентации на ЕС и расширять сотрудничество через двусторонние переговоры с отдельными странами Европы. "Премьер Венгрии (Виктор - ред.) Орбан и другие лидеры-прагматики понимают наши нужды лучше, чем технократы Евросоюза", — отметил Додон. Лидер социалистов также подчеркнул, что за время правления нынешней партии власти в Молдавии произошел значительный спад всех отраслей экономики: промышленности, энергетики и ключевой для страны аграрной отрасли. "Отсутствие компетентных управленцев во властных структурах и превалирование внешней повестки над внутренней привели к тяжелейшему экономическому кризису, сопровождаемому обнищанием населения и депопуляцией страны", - добавил Додон. Ранее власти страны заявляли о неизменности курса на евроинтеграцию, однако социологические опросы фиксируют снижение поддержки этого вектора среди населения. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

https://ria.ru/20250202/mid-1996876554.html

https://ria.ru/20250125/pridnestrove-1995450283.html

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молдавия, россия, кишинев, игорь додон, евросоюз, в мире