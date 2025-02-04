Моди встретится с Трампом в США
Премьер Индии Моди 12 февраля в США проведет переговоры с Трампом
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Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит США 12 февраля и проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники.
"Это будет первый двусторонний визит Моди в Вашингтон с тех пор, как Трамп получил второй срок в Белом доме. Его ранний визит подчеркивает стратегическую важность индийско-американских связей, поскольку он будет одним из первых иностранных лидеров, которые лично встретятся с Трампом после инаугурации новой администрации", - отмечает издание.
Визит Моди в США состоится сразу после его двухдневного визита во Францию, где он примет участие в саммите AI Action Summit 10-11 февраля. Саммит, организованный французским правительством, соберет мировых лидеров, руководителей предприятий, ученых и представителей гражданского общества для обсуждения достижений и регулирования в области искусственного интеллекта, согласно заявлению Елисейского дворца.
Хотя официальные подробности визита премьер-министра Моди в США остаются нераскрытыми, ожидается, что обсуждения будут сосредоточены на торговле, оборонном сотрудничестве и региональной безопасности, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.
Трамп был официально приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов 20 января. После его инаугурации Моди говорил с ним по телефону 27 января, подтвердив их приверженность "доверительному" партнерству с акцентом на торговле, энергетике и оборонном сотрудничестве.
Индию на церемонии приведения к присяге Трампа представлял министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, который также передал Трампу письмо Моди.