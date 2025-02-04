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Моди встретится с Трампом в США - РИА Новости, 04.02.2025
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10:04 04.02.2025 (обновлено: 10:44 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/modi-1997242368.html
Моди встретится с Трампом в США
Моди встретится с Трампом в США - РИА Новости, 04.02.2025
Моди встретится с Трампом в США
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит США 12 февраля и проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Times of India со ссылкой РИА Новости, 04.02.2025
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2025-02-04T10:44:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит США 12 февраля и проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. "Это будет первый двусторонний визит Моди в Вашингтон с тех пор, как Трамп получил второй срок в Белом доме. Его ранний визит подчеркивает стратегическую важность индийско-американских связей, поскольку он будет одним из первых иностранных лидеров, которые лично встретятся с Трампом после инаугурации новой администрации", - отмечает издание. Визит Моди в США состоится сразу после его двухдневного визита во Францию, где он примет участие в саммите AI Action Summit 10-11 февраля. Саммит, организованный французским правительством, соберет мировых лидеров, руководителей предприятий, ученых и представителей гражданского общества для обсуждения достижений и регулирования в области искусственного интеллекта, согласно заявлению Елисейского дворца. Хотя официальные подробности визита премьер-министра Моди в США остаются нераскрытыми, ожидается, что обсуждения будут сосредоточены на торговле, оборонном сотрудничестве и региональной безопасности, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Трамп был официально приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов 20 января. После его инаугурации Моди говорил с ним по телефону 27 января, подтвердив их приверженность "доверительному" партнерству с акцентом на торговле, энергетике и оборонном сотрудничестве. Индию на церемонии приведения к присяге Трампа представлял министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, который также передал Трампу письмо Моди.
https://ria.ru/20250127/tramp-1995801184.html
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в мире, сша, индия, вашингтон (штат), нарендра моди, дональд трамп, субраманиам джайшанкар
В мире, США, Индия, Вашингтон (штат), Нарендра Моди, Дональд Трамп, Субраманиам Джайшанкар
Моди встретится с Трампом в США

Премьер Индии Моди 12 февраля в США проведет переговоры с Трампом

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит США 12 февраля и проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники.
"Это будет первый двусторонний визит Моди в Вашингтон с тех пор, как Трамп получил второй срок в Белом доме. Его ранний визит подчеркивает стратегическую важность индийско-американских связей, поскольку он будет одним из первых иностранных лидеров, которые лично встретятся с Трампом после инаугурации новой администрации", - отмечает издание.
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Визит Моди в США состоится сразу после его двухдневного визита во Францию, где он примет участие в саммите AI Action Summit 10-11 февраля. Саммит, организованный французским правительством, соберет мировых лидеров, руководителей предприятий, ученых и представителей гражданского общества для обсуждения достижений и регулирования в области искусственного интеллекта, согласно заявлению Елисейского дворца.
Хотя официальные подробности визита премьер-министра Моди в США остаются нераскрытыми, ожидается, что обсуждения будут сосредоточены на торговле, оборонном сотрудничестве и региональной безопасности, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.
Трамп был официально приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов 20 января. После его инаугурации Моди говорил с ним по телефону 27 января, подтвердив их приверженность "доверительному" партнерству с акцентом на торговле, энергетике и оборонном сотрудничестве.
Индию на церемонии приведения к присяге Трампа представлял министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, который также передал Трампу письмо Моди.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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В миреСШАИндияВашингтон (штат)Нарендра МодиДональд ТрампСубраманиам Джайшанкар
 
 
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