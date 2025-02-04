https://ria.ru/20250204/miroshnik-1997231352.html

При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 76 мирных жителей, заявил Мирошник

При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 76 мирных жителей, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.02.2025

При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 76 мирных жителей, заявил Мирошник

При обстрелах ВСУ за минувшую неделю были ранены 76 мирных жителей РФ, 11 человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:51:00+03:00

2025-02-04T08:51:00+03:00

2025-02-04T08:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю были ранены 76 мирных жителей РФ, 11 человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 87 мирных жителей: ранены 76 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 11 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1925 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Наибольшему числу ударов со стороны ВСУ на российской территории подверглись гражданские объекты на территории ДНР, Белгородской, Брянской и Херсонской областей, добавил Мирошник. Он отметил, что наибольшему числу обстрелов на прошедшей неделе подвергались населенные пункты ДНР, Белгородской и Херсонской областей. "В этих регионах зафиксировано наибольшее число пострадавших мирных жителей", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20250204/plennyy-1997163746.html

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины