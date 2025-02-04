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При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 76 мирных жителей, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 04.02.2025 (обновлено: 08:53 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/miroshnik-1997231352.html
При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 76 мирных жителей, заявил Мирошник
При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 76 мирных жителей, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.02.2025
При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 76 мирных жителей, заявил Мирошник
При обстрелах ВСУ за минувшую неделю были ранены 76 мирных жителей РФ, 11 человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:51:00+03:00
2025-02-04T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю были ранены 76 мирных жителей РФ, 11 человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 87 мирных жителей: ранены 76 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 11 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1925 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Наибольшему числу ударов со стороны ВСУ на российской территории подверглись гражданские объекты на территории ДНР, Белгородской, Брянской и Херсонской областей, добавил Мирошник. Он отметил, что наибольшему числу обстрелов на прошедшей неделе подвергались населенные пункты ДНР, Белгородской и Херсонской областей. "В этих регионах зафиксировано наибольшее число пострадавших мирных жителей", - заключил дипломат.
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донецкая народная республика, херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
При обстрелах ВСУ за неделю пострадали 76 мирных жителей, заявил Мирошник

Мирошник: при обстрелах ВСУ за неделю пострадали 76 мирных жителей, 11 погибли

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю были ранены 76 мирных жителей РФ, 11 человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 87 мирных жителей: ранены 76 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 11 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1925 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства.
Наибольшему числу ударов со стороны ВСУ на российской территории подверглись гражданские объекты на территории ДНР, Белгородской, Брянской и Херсонской областей, добавил Мирошник.
Он отметил, что наибольшему числу обстрелов на прошедшей неделе подвергались населенные пункты ДНР, Белгородской и Херсонской областей. "В этих регионах зафиксировано наибольшее число пострадавших мирных жителей", - заключил дипломат.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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