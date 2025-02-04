https://ria.ru/20250204/minfin-1997247557.html

Профсоюзы обратились в суд из-за Маска

Профсоюзы обратились в суд из-за Маска - РИА Новости, 04.02.2025

Профсоюзы обратились в суд из-за Маска

Профсоюзы подали в суд на министерство финансов США за предоставление департаменту эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска доступа к... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:12:00+03:00

2025-02-04T10:12:00+03:00

2025-02-04T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Профсоюзы подали в суд на министерство финансов США за предоставление департаменту эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска доступа к чувствительным данным о работниках и компаниях, передает агентство Блумберг со ссылкой на иск. Ранее газета New York Times сообщала, что Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов. "Согласно иску, минфин причастен к "незаконному, систематическому и непрерывному раскрытию личной и финансовой информации", - приводит агентство слова из документа. Отмечается, что ранее некоторых работников агентства США по международному развитию (USAID) временно отстранили от работы за попытку помешать сотрудникам DOGE получить доступ к засекреченной информации. После этого федеральный прокурор округа Колумбия Эдвард Мартин пригрозил ответственностью за любые помехи работе DOGE и анонсировал соответствующее судебное преследование.

https://ria.ru/20250202/mask-1996874245.html

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в мире, технологии, колумбия, илон маск, министерство финансов сша, агентство по международному развитию сша