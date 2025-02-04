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Профсоюзы обратились в суд из-за Маска - РИА Новости, 04.02.2025
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10:12 04.02.2025 (обновлено: 10:13 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/minfin-1997247557.html
Профсоюзы обратились в суд из-за Маска
Профсоюзы обратились в суд из-за Маска - РИА Новости, 04.02.2025
Профсоюзы обратились в суд из-за Маска
Профсоюзы подали в суд на министерство финансов США за предоставление департаменту эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска доступа к... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:12:00+03:00
2025-02-04T10:13:00+03:00
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колумбия
илон маск
министерство финансов сша
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Профсоюзы подали в суд на министерство финансов США за предоставление департаменту эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска доступа к чувствительным данным о работниках и компаниях, передает агентство Блумберг со ссылкой на иск. Ранее газета New York Times сообщала, что Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов. "Согласно иску, минфин причастен к "незаконному, систематическому и непрерывному раскрытию личной и финансовой информации", - приводит агентство слова из документа. Отмечается, что ранее некоторых работников агентства США по международному развитию (USAID) временно отстранили от работы за попытку помешать сотрудникам DOGE получить доступ к засекреченной информации. После этого федеральный прокурор округа Колумбия Эдвард Мартин пригрозил ответственностью за любые помехи работе DOGE и анонсировал соответствующее судебное преследование.
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в мире, технологии, колумбия, илон маск, министерство финансов сша, агентство по международному развитию сша
В мире, Технологии, Колумбия, Илон Маск, Министерство финансов США, Агентство по международному развитию США
Профсоюзы обратились в суд из-за Маска

Bloomberg: профсоюзы обратились в суд за доступ DOGE к чувствительным данным

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Профсоюзы подали в суд на министерство финансов США за предоставление департаменту эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска доступа к чувствительным данным о работниках и компаниях, передает агентство Блумберг со ссылкой на иск.
Ранее газета New York Times сообщала, что Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов.
"Согласно иску, минфин причастен к "незаконному, систематическому и непрерывному раскрытию личной и финансовой информации", - приводит агентство слова из документа.
Отмечается, что ранее некоторых работников агентства США по международному развитию (USAID) временно отстранили от работы за попытку помешать сотрудникам DOGE получить доступ к засекреченной информации. После этого федеральный прокурор округа Колумбия Эдвард Мартин пригрозил ответственностью за любые помехи работе DOGE и анонсировал соответствующее судебное преследование.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
СМИ: Маск получил доступ к платежной системе США
2 февраля, 11:23
 
В миреТехнологииКолумбияИлон МаскМинистерство финансов СШААгентство по международному развитию США
 
 
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