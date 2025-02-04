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Медведев раскрыл, чего будет стоить Европе собрать Украину по кусочкам
Медведев раскрыл, чего будет стоить Европе собрать Украину по кусочкам - РИА Новости, 05.02.2025
Медведев раскрыл, чего будет стоить Европе собрать Украину по кусочкам
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе придется заплатить бешеную сумму, чтобы собрать Украину по кусочкам, европейцы должны... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-04T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе придется заплатить бешеную сумму, чтобы собрать Украину по кусочкам, европейцы должны "поблагодарить своих лидеров". "(Президент США. — Прим. ред.) Трамп объяснил, как Киев будет платить США — редкоземельными металлами Украины. А что насчет Европы? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать по кусочкам несостоявшееся государство Украина. Европейцы, поблагодарите за это своих лидеров: Урсулу (фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии (ЕК). — Прим. ред.), (президента Франции. — Прим. ред.) Макрона, (канцлера ФРГ. — Прим. ред.) Шольца и других жалких деятелей", — написал Медведев в своем аккаунте в социальной сети Х. В понедельник Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
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в мире, украина, европа, дмитрий медведев, еврокомиссия, евросоюз, совет безопасности рф
В мире, Украина, Европа, Дмитрий Медведев, Еврокомиссия, Евросоюз, Совет Безопасности РФ
Медведев раскрыл, чего будет стоить Европе собрать Украину по кусочкам
Медведев: Европа заплатит большую цену, чтобы собрать Украину по кусочкам