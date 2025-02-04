Маск назвал истеричной реакцию демократа Шумера на создание DOGE
Маск назвал истеричной реакцию Шумера на создание департамента госэффективности
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), назвал истеричной реакцию лидера демократической партии Чака Шумера на создание ведомства.
"Истеричные реакции, такие, как эта, позволяют вам понять, что DOGE делает работу, действительно имеющую значение", - написал Маск на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию Шумера, в которой тот раскритиковал DOGE, упомянув, что ведомство не является "настоящим", не имеет полномочий распоряжаться расходами правительства, а также закрывать программы или игнорировать федеральный закон.
Маск подчеркнул, что работа его департамента - единственный шанс американских граждан победить бюрократов и вернуть власть в руки народа.
"Ваша поддержка крайне важна для успеха этой народной революции", - добавил миллиардер.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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