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В США забили тревогу из-за решений Маска - РИА Новости, 04.02.2025
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13:31 04.02.2025 (обновлено: 13:58 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/mask-1997303290.html
В США забили тревогу из-за решений Маска
В США забили тревогу из-за решений Маска - РИА Новости, 04.02.2025
В США забили тревогу из-за решений Маска
Юристы раскритиковали работу американского миллиардера Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Politico. В статье отмечается, что... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:31:00+03:00
2025-02-04T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Юристы раскритиковали работу американского миллиардера Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Politico. В статье отмечается, что желание Маска закрыть Агентство по международному развитию и взять под контроль центральную платежную базу данных министерства финансов будет иметь серьезные последствия. "Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар", — заявил Алан Батлер из компании Electronic Privacy Information Center. Кроме того, попытки Маска получить доступ к платежной базе данных Минфина уже привели к иску со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих. В свою очередь, внештатный профессор права в Американском университете Алекс Джоэл назвал закрытие USAID "самым явно неконституционным" желанием Маска. В понедельник Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.
https://ria.ru/20250204/zaharova-1997284393.html
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в мире, илон маск, сша, агентство по международному развитию сша
В мире, Илон Маск, США, Агентство по международному развитию США
В США забили тревогу из-за решений Маска

Politico: юристы назвали работу Маска в администрации Трампа кошмаром

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Юристы раскритиковали работу американского миллиардера Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

В статье отмечается, что желание Маска закрыть Агентство по международному развитию и взять под контроль центральную платежную базу данных министерства финансов будет иметь серьезные последствия.
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"Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар", — заявил Алан Батлер из компании Electronic Privacy Information Center.

Кроме того, попытки Маска получить доступ к платежной базе данных Минфина уже привели к иску со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих.

В свою очередь, внештатный профессор права в Американском университете Алекс Джоэл назвал закрытие USAID "самым явно неконституционным" желанием Маска.

В понедельник Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".

Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.
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В миреИлон МаскСШААгентство по международному развитию США
 
 
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