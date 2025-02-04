В США забили тревогу из-за решений Маска
Politico: юристы назвали работу Маска в администрации Трампа кошмаром
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Юристы раскритиковали работу американского миллиардера Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Politico.
В статье отмечается, что желание Маска закрыть Агентство по международному развитию и взять под контроль центральную платежную базу данных министерства финансов будет иметь серьезные последствия.
В статье отмечается, что желание Маска закрыть Агентство по международному развитию и взять под контроль центральную платежную базу данных министерства финансов будет иметь серьезные последствия.
"Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар", — заявил Алан Батлер из компании Electronic Privacy Information Center.
Кроме того, попытки Маска получить доступ к платежной базе данных Минфина уже привели к иску со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих.
В свою очередь, внештатный профессор права в Американском университете Алекс Джоэл назвал закрытие USAID "самым явно неконституционным" желанием Маска.
В понедельник Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.
Кроме того, попытки Маска получить доступ к платежной базе данных Минфина уже привели к иску со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих.
В свою очередь, внештатный профессор права в Американском университете Алекс Джоэл назвал закрытие USAID "самым явно неконституционным" желанием Маска.
В понедельник Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.