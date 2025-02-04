https://ria.ru/20250204/mask-1997303290.html

В США забили тревогу из-за решений Маска

В США забили тревогу из-за решений Маска - РИА Новости, 04.02.2025

В США забили тревогу из-за решений Маска

Юристы раскритиковали работу американского миллиардера Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Politico. В статье отмечается, что... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:31:00+03:00

2025-02-04T13:31:00+03:00

2025-02-04T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Юристы раскритиковали работу американского миллиардера Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Politico. В статье отмечается, что желание Маска закрыть Агентство по международному развитию и взять под контроль центральную платежную базу данных министерства финансов будет иметь серьезные последствия. "Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар", — заявил Алан Батлер из компании Electronic Privacy Information Center. Кроме того, попытки Маска получить доступ к платежной базе данных Минфина уже привели к иску со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих. В свою очередь, внештатный профессор права в Американском университете Алекс Джоэл назвал закрытие USAID "самым явно неконституционным" желанием Маска. В понедельник Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.

https://ria.ru/20250204/zaharova-1997284393.html

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в мире, илон маск, сша, агентство по международному развитию сша