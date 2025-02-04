https://ria.ru/20250204/mask-1997271587.html

СМИ узнали о статусе Маска в администрации Трампа

СМИ узнали о статусе Маска в администрации Трампа - РИА Новости, 04.02.2025

СМИ узнали о статусе Маска в администрации Трампа

Американский предприниматель Илон Маск работает в администрации президента США Дональда Трампа в статусе специального государственного служащего и не получает... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:47:00+03:00

2025-02-04T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск работает в администрации президента США Дональда Трампа в статусе специального государственного служащего и не получает зарплату, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме. В январе газета New York Times сообщала, что ряд членов переходной команды Трампа полагают, что Маск может стать "специальным государственным служащим", статус которого имеет более гибкие правила раскрытия личной финансовой информации, чем те, которые требуются от обычных сотрудников. Газета писала, что Маск ещё не решил, возьмёт ли он на себя статус и обязанности специального госслужащего. "Илон Маск официально служит при президенте Дональде Трампе в качестве специального государственного служащего. Эта должность означает, что Маск... не является волонтёром, но и не является штатным федеральным служащим... Маск не получает зарплату", - говорится в сообщении. Как пишет телеканал со ссылкой на минюст, статус специального государственного служащего предполагает работу на правительство в течение срока до 130 дней за 365-дневный период. Кроме того, как сообщил телеканалу чиновник, у Маска есть допуск к сверхсекретной информации. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

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в мире, технологии, сша, огайо, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, nbc