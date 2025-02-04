https://ria.ru/20250204/mask-1997225782.html

Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию

Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию - РИА Новости, 04.02.2025

Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что при администрации экс-президента США Джо Байдена миллиарды долларов были перераспределены РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T07:39:00+03:00

2025-02-04T07:39:00+03:00

2025-02-04T07:44:00+03:00

в мире

сша

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джо байден

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что при администрации экс-президента США Джо Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции. "При администрации Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции", - написал Маск. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250128/bayden-1996012693.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, джо байден