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Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию
Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию - РИА Новости, 04.02.2025
Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что при администрации экс-президента США Джо Байдена миллиарды долларов были перераспределены РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:39:00+03:00
2025-02-04T07:39:00+03:00
2025-02-04T07:44:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что при администрации экс-президента США Джо Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции. "При администрации Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции", - написал Маск. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, джо байден
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден
Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию
Маск: миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам