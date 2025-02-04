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Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию - РИА Новости, 04.02.2025
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07:39 04.02.2025 (обновлено: 07:44 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/mask-1997225782.html
Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию
Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию - РИА Новости, 04.02.2025
Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что при администрации экс-президента США Джо Байдена миллиарды долларов были перераспределены РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:39:00+03:00
2025-02-04T07:44:00+03:00
в мире
сша
илон маск
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что при администрации экс-президента США Джо Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции. "При администрации Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции", - написал Маск. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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в мире, сша, илон маск, джо байден
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден
Маск рассказал, откуда при Байдене брали средства на нелегальную иммиграцию

Маск: миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что при администрации экс-президента США Джо Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции.
"При администрации Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции", - написал Маск.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Экс-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Команда Байдена тратила бюджет США, как "пьяные матросы", заявил Белый дом
28 января, 22:50
 
В миреСШАИлон МаскДжо Байден
 
 
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