https://ria.ru/20250204/malchik-1997384775.html

Подозреваемый в убийстве мальчика под Калининградом дал показания

Подозреваемый в убийстве мальчика под Калининградом дал показания - РИА Новости, 04.02.2025

Подозреваемый в убийстве мальчика под Калининградом дал показания

Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика в Черняховске под Калининградом, дал признательные показания и рассказал, что избил мальчика за... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T19:46:00+03:00

2025-02-04T19:46:00+03:00

2025-02-04T19:55:00+03:00

происшествия

черняховск

россия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 4 фев - РИА Новости. Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика в Черняховске под Калининградом, дал признательные показания и рассказал, что избил мальчика за отказ выполнять физические упражнения, сообщает пресс-служба регионального СУСК. О пропаже семилетнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа. "Следователями и следователями-криминалистами регионального управления Следственного комитета завершен допрос подозреваемого, с ним проведена проверка показаний на месте. Мужчина дал признательные показания, в ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические. Расследование уголовного дела продолжается, создана следственная группа, в состав которой вошли опытнейшие следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУСК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250204/chernjahovsk-1997357097.html

https://ria.ru/20250204/gubernator-1997353166.html

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Показания отчима, подозреваемого в убийстве пасынка Показания отчима, подозреваемого в убийстве пасынка 2025-02-04T19:46 true PT1M11S

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происшествия, черняховск, россия, калининград