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На семью убитого в Калининградской области мальчика не жаловались в полицию - РИА Новости, 04.02.2025
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17:46 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/malchik-1997364072.html
На семью убитого в Калининградской области мальчика не жаловались в полицию
На семью убитого в Калининградской области мальчика не жаловались в полицию - РИА Новости, 04.02.2025
На семью убитого в Калининградской области мальчика не жаловались в полицию
Жалоб на семью и отчима, который подозревается в убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске под Калининградом, в полицию не поступало ни от граждан, ни от... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:46:00+03:00
2025-02-04T17:46:00+03:00
россия
происшествия
черняховск
калининградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Жалоб на семью и отчима, который подозревается в убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске под Калининградом, в полицию не поступало ни от граждан, ни от органов системы профилактики, сообщила пресс-служба регионального УМВД. О пропаже 7-летнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа. "Данная семья проживает в городе Черняховске Калининградской области. На учете в ПДН МО МВД России "Черняховский" семья ранее не состояла и не состоит. Каких-либо сообщений от субъектов профилактики, а также заявлений от граждан по факту совершения в отношении детей противоправных действий в органы внутренних дел не поступало", - говорится в сообщении. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что старшей сестре убитого мальчика отчим сломал ключицу, она попала с переломом в больницу. В пресс-службе УМВД подтвердили, что 13 января девочка с переломом ключицы была госпитализирована. "Несовершеннолетняя сообщила медикам, что упала в подъезде. Сообщений из больницы о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении девочки, а также других сигналов о насилии над детьми и женщиной в правоохранительные органы не поступало", - добавили в пресс-службе. Также установлено, что погибший 7-летний мальчик не посещал занятия в школе с 13 декабря. Мать сообщила учителям, что он болеет. Из учебного учреждения в полицию не обращались. "Мать детей с заявлениями о противоправных действиях супруга в отношении неё не обращалась. Все вновь открывшиеся факты будут проверены сотрудниками полиции", - добавили в пресс-службе. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУСК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html
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россия
черняховск
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россия, происшествия, черняховск, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Черняховск, Калининградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На семью убитого в Калининградской области мальчика не жаловались в полицию

МВД: жалоб на семью в калининградском Черняховске, где убили ребенка, не было

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Жалоб на семью и отчима, который подозревается в убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске под Калининградом, в полицию не поступало ни от граждан, ни от органов системы профилактики, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
О пропаже 7-летнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа.
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"Данная семья проживает в городе Черняховске Калининградской области. На учете в ПДН МО МВД России "Черняховский" семья ранее не состояла и не состоит. Каких-либо сообщений от субъектов профилактики, а также заявлений от граждан по факту совершения в отношении детей противоправных действий в органы внутренних дел не поступало", - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что старшей сестре убитого мальчика отчим сломал ключицу, она попала с переломом в больницу. В пресс-службе УМВД подтвердили, что 13 января девочка с переломом ключицы была госпитализирована. "Несовершеннолетняя сообщила медикам, что упала в подъезде. Сообщений из больницы о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении девочки, а также других сигналов о насилии над детьми и женщиной в правоохранительные органы не поступало", - добавили в пресс-службе.
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Также установлено, что погибший 7-летний мальчик не посещал занятия в школе с 13 декабря. Мать сообщила учителям, что он болеет. Из учебного учреждения в полицию не обращались.
"Мать детей с заявлениями о противоправных действиях супруга в отношении неё не обращалась. Все вновь открывшиеся факты будут проверены сотрудниками полиции", - добавили в пресс-службе.
Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУСК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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