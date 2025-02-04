https://ria.ru/20250204/malchik-1997215959.html
В Калининградской области задержали отчима пропавшего семилетнего мальчика
В Калининградской области задержали отчима пропавшего семилетнего мальчика - РИА Новости, 04.02.2025
В Калининградской области задержали отчима пропавшего семилетнего мальчика
Следователи задержали отчима мальчика, пропавшего накануне в городе Черняховске Калининградской области, его подозревают в убийстве ребенка, сообщает... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:41:00+03:00
2025-02-04T03:41:00+03:00
2025-02-04T03:41:00+03:00
происшествия
черняховск
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следователи задержали отчима мальчика, пропавшего накануне в городе Черняховске Калининградской области, его подозревают в убийстве ребенка, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. В понедельник пресс-служба СУСК РФ по Калининградской области сообщила, что уголовное дело возбуждено в городе Черняховске после пропажи семилетнего мальчика. О пропаже ребенка утром 3 февраля в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22.00 мск в воскресенье мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. "По подозрению в убийстве мальчика задержан его отчим. С ним в настоящее время работают следователи регионального управления Следственного комитета. По предварительным данным, мать мальчика участия в совершении указанного преступления не принимала", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что к месту сокрытия тела ребенка выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления ведомства.
https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html
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РИА Новости
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происшествия, черняховск, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Черняховск, Калининградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области задержали отчима пропавшего семилетнего мальчика
Отчима пропавшего в Калининградской области мальчика заподозрили в его убийстве