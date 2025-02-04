Во Франции заявили, что Макрон готовит госпереворот
Филиппо: Макрон готовит государственный переворот, чтобы пойти на третий срок
© Getty Images / Buda MendesЭммануэль Макрон
© Getty Images / Buda Mendes
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 фев — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил президента Эммануэля Макрона в намерении устроить государственный переворот, чтобы пойти на третий срок.
Политик обратил внимание на сообщение радиостанции France Info, в котором, по его словам, проводится связь между решением Макрона назначить главой Конституционного совета своего ближайшего соратника Ришара Феррана и мыслями Макрона о третьем президентском сроке.
"Да, Ферран хочет обойти запрет на третий срок, он об этом уже говорил! Он одержим этой мыслью. Он очень часто об этом говорит. Его назначение вовсе не случайно! Макрон готовит свой государственный переворот", — утверждает Филиппо.
На днях лидер "Патриотов" уже напоминал, что Ферран агитировал за третий срок для Макрона, и предупредил, что в качестве главы Конституционного совета у того будет огромная власть.
На прошлой неделе газета Le Monde написала со ссылкой на источники, что Макрон предложит на должность председателя Конституционного совета Ришара Феррана. Политик знаком с Макроном со времен его первой президентской кампании 2016 года. Он одним из первых среди депутатов присоединился к движению Макрона "Вперед" и стал генеральным секретарем партии. С 2018 по 2022 год Ферран был председателем Национального собрания — нижней палаты парламента.