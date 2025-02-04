Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили, что Макрон готовит госпереворот - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 04.02.2025 (обновлено: 11:38 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/makron-1997251124.html
Во Франции заявили, что Макрон готовит госпереворот
Во Франции заявили, что Макрон готовит госпереворот - РИА Новости, 04.02.2025
Во Франции заявили, что Макрон готовит госпереворот
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил президента Эммануэля Макрона в намерении устроить государственный переворот, чтобы пойти РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:28:00+03:00
2025-02-04T11:38:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
ришар ферран
флориан филиппо
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984524476_0:20:3000:1708_1920x0_80_0_0_4db6ce5ea4ac0d28d524a3fe0b52c8d4.jpg
ПАРИЖ, 4 фев — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил президента Эммануэля Макрона в намерении устроить государственный переворот, чтобы пойти на третий срок.Политик обратил внимание на сообщение радиостанции France Info, в котором, по его словам, проводится связь между решением Макрона назначить главой Конституционного совета своего ближайшего соратника Ришара Феррана и мыслями Макрона о третьем президентском сроке. "Да, Ферран хочет обойти запрет на третий срок, он об этом уже говорил! Он одержим этой мыслью. Он очень часто об этом говорит. Его назначение вовсе не случайно! Макрон готовит свой государственный переворот", — утверждает Филиппо. На днях лидер "Патриотов" уже напоминал, что Ферран агитировал за третий срок для Макрона, и предупредил, что в качестве главы Конституционного совета у того будет огромная власть.На прошлой неделе газета Le Monde написала со ссылкой на источники, что Макрон предложит на должность председателя Конституционного совета Ришара Феррана. Политик знаком с Макроном со времен его первой президентской кампании 2016 года. Он одним из первых среди депутатов присоединился к движению Макрона "Вперед" и стал генеральным секретарем партии. С 2018 по 2022 год Ферран был председателем Национального собрания — нижней палаты парламента.
https://ria.ru/20250103/filippo-1992389918.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984524476_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_13501f73f7d2df67e68f4aecee224fd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, ришар ферран, флориан филиппо, патриот
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Ришар Ферран, Флориан Филиппо, Патриот
Во Франции заявили, что Макрон готовит госпереворот

Филиппо: Макрон готовит государственный переворот, чтобы пойти на третий срок

© Getty Images / Buda MendesЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Buda Mendes
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 4 фев — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил президента Эммануэля Макрона в намерении устроить государственный переворот, чтобы пойти на третий срок.
Политик обратил внимание на сообщение радиостанции France Info, в котором, по его словам, проводится связь между решением Макрона назначить главой Конституционного совета своего ближайшего соратника Ришара Феррана и мыслями Макрона о третьем президентском сроке.
"Да, Ферран хочет обойти запрет на третий срок, он об этом уже говорил! Он одержим этой мыслью. Он очень часто об этом говорит. Его назначение вовсе не случайно! Макрон готовит свой государственный переворот", — утверждает Филиппо.
На днях лидер "Патриотов" уже напоминал, что Ферран агитировал за третий срок для Макрона, и предупредил, что в качестве главы Конституционного совета у того будет огромная власть.
На прошлой неделе газета Le Monde написала со ссылкой на источники, что Макрон предложит на должность председателя Конституционного совета Ришара Феррана. Политик знаком с Макроном со времен его первой президентской кампании 2016 года. Он одним из первых среди депутатов присоединился к движению Макрона "Вперед" и стал генеральным секретарем партии. С 2018 по 2022 год Ферран был председателем Национального собрания — нижней палаты парламента.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Во Франции набросились на Макрона из-за скандала с бригадой ВСУ
3 января, 11:37
 
В миреФранцияЭммануэль МакронРишар ФерранФлориан ФилиппоПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала