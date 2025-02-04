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Лукашенко намерен разобраться, как правительство выполняет его поручения - РИА Новости, 04.02.2025
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14:46 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/lukashenko-1997319373.html
Лукашенко намерен разобраться, как правительство выполняет его поручения
Лукашенко намерен разобраться, как правительство выполняет его поручения - РИА Новости, 04.02.2025
Лукашенко намерен разобраться, как правительство выполняет его поручения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен разобраться, как выполняются его поручения по недопущению необоснованного вывода... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:46:00+03:00
2025-02-04T14:46:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен разобраться, как выполняются его поручения по недопущению необоснованного вывода денег за рубеж. "В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты", - приводит слова президента его пресс-служба. Лукашенко отметил, что во время доклада генерального прокурора Андрея Шведа во вторник затрагивался вопрос вывода валюты за пределы страны и выяснилось, что за год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, как докладывалось ранее президенту, а сотни. "Доложили, что нет проблем: если и вывели за год, 15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов", - подчеркнул Лукашенко. Президент напомнил, что он поручал не допускать, чтобы уходящие из Белоруссии зарубежные инвесторы необоснованно выводили валютные средства, заработанные здесь. "Уходите – уходите", - напомнил он о своем требовании. "Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?" - подчеркнул Лукашенко. Ранее в ответ на западные санкции и уход из республики ряда зарубежных компаний Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики, введя контроль со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им акций и долей, а также недвижимого имущества белорусских предприятий. Кроме того, в республике было решено ввести определенные ограничения на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных государств.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко намерен разобраться, как правительство выполняет его поручения

Лукашенко разберется, как выполняются его поручения насчет вывода денег за рубеж

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен разобраться, как выполняются его поручения по недопущению необоснованного вывода денег за рубеж.
«
"В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты", - приводит слова президента его пресс-служба.
Лукашенко отметил, что во время доклада генерального прокурора Андрея Шведа во вторник затрагивался вопрос вывода валюты за пределы страны и выяснилось, что за год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, как докладывалось ранее президенту, а сотни. "Доложили, что нет проблем: если и вывели за год, 15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов", - подчеркнул Лукашенко.
Президент напомнил, что он поручал не допускать, чтобы уходящие из Белоруссии зарубежные инвесторы необоснованно выводили валютные средства, заработанные здесь. "Уходите – уходите", - напомнил он о своем требовании. "Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?" - подчеркнул Лукашенко.
Ранее в ответ на западные санкции и уход из республики ряда зарубежных компаний Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики, введя контроль со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им акций и долей, а также недвижимого имущества белорусских предприятий. Кроме того, в республике было решено ввести определенные ограничения на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных государств.
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