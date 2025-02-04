https://ria.ru/20250204/lukashenko-1997319373.html

Лукашенко намерен разобраться, как правительство выполняет его поручения

Лукашенко намерен разобраться, как правительство выполняет его поручения - РИА Новости, 04.02.2025

Лукашенко намерен разобраться, как правительство выполняет его поручения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен разобраться, как выполняются его поручения по недопущению необоснованного вывода... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:46:00+03:00

2025-02-04T14:46:00+03:00

2025-02-04T14:46:00+03:00

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александр лукашенко

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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен разобраться, как выполняются его поручения по недопущению необоснованного вывода денег за рубеж. "В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты", - приводит слова президента его пресс-служба. Лукашенко отметил, что во время доклада генерального прокурора Андрея Шведа во вторник затрагивался вопрос вывода валюты за пределы страны и выяснилось, что за год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, как докладывалось ранее президенту, а сотни. "Доложили, что нет проблем: если и вывели за год, 15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов", - подчеркнул Лукашенко. Президент напомнил, что он поручал не допускать, чтобы уходящие из Белоруссии зарубежные инвесторы необоснованно выводили валютные средства, заработанные здесь. "Уходите – уходите", - напомнил он о своем требовании. "Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?" - подчеркнул Лукашенко. Ранее в ответ на западные санкции и уход из республики ряда зарубежных компаний Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики, введя контроль со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им акций и долей, а также недвижимого имущества белорусских предприятий. Кроме того, в республике было решено ввести определенные ограничения на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных государств.

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, александр лукашенко, в мире